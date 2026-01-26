Редкую операцию на сердце беременной женщине провели в Алматы

Здравоохранение
104
Дана Аменова
специальный корреспондент

Пациентка ожидала первые роды и находилась под динамическим наблюдением кардиолога

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Городском кардиологическом центре впервые в Алматы провели эндоваскулярное закрытие дефекта межпредсердной перегородки без рентгеноскопии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По данным министерства, под контролем эхокардиографии (УЗИ) сердца беременной пациентке на сроке 23 недели с диагнозом «врождённый порок сердца – вторичный дефект межпредсердной перегородки» выполнена операция под местной анестезией и в полном сознании. При этом для женщины и плода полностью был исключён риск рентген-лучевой нагрузки.

Пациентка ожидала первые роды и находилась под динамическим наблюдением кардиолога в поликлинике по месту прикрепления. По мере прогрессирования беременности её состояние ухудшалось из-за возросшей нагрузки на сердечно-сосудистую систему, что потребовало оперативного вмешательства.

Малоинвазивное эндоваскулярное закрытие дефекта окклюдером выполнено интервенционными кардиологами Городского кардиологического центра совместно с командой Центра сердца UMC г. Астаны. В составе операционной бригады – интервенционный кардиолог Ерик Отарбаев Центра сердца UMC города Астаны, ассистенты – интервенционные кардиологи ГКЦ Оразбек Сахов и Бауржан Аипов.

«Ключевой особенностью операции стало проведение вмешательства под контролем ультразвукового исследования без использования рентгеновского излучения. В стандартной практике подобные операции выполняются с рентген-контролем, что во время беременности может нести потенциальные риски для плода. Применение УЗИ-навигации позволило полностью исключить лучевую нагрузку и обеспечить максимальную безопасность как для матери, так и для будущего ребёнка», – говорится в публикации.

Там же добавили, что в настоящее время состояние пациентки стабильное, угрозы для жизни и здоровья матери и плода нет. Беременность продолжается под наблюдением специалистов.

#сердце #операция #хирурги

