Общество
Референдум-2022: не оставаться в стороне
Есетжан Косубаев, председатель правления Государственного центра поддержки национального кино

Не оставаться в стороне

Приближается день, когда судьбоносные для нашей страны решения будут приняты не в стенах Парламента или узком политическом кругу, а на всенародном референдуме.

Президент Касым-Жомарт Токаев не раз подчеркивал, что основные вопросы жизни государства будут решаться исключительно с учетом мнения всего народа Казахстана. И 5 июня каждый из нас сможет принять непосредственное участие в решении судьбы государства, сможет выразить свое мнение о поправках в Конституцию. Предлагаемые реформы дадут больше свободы каждому, кто хочет видеть свою страну справедливой и благополучной. Но что же изменится конкретно в нашей жизни и в жизни государства?

На мой взгляд, очень многое, так как все предлагаемые поправки имеют историческое значение. Предстоит отход от суперпрезидентской формы правления и переход к новому формату взаимодействия государства и общества. Обновленная Конституция усилит роль Парламента и механизмы по защите прав граждан. Еще один важный момент – будет закреплена важнейшая норма о том, что земля и ее недра принадлежат народу.

Особо отмечу, что в это важное для страны время деятели отечественной культуры и, конечно, кинематографа несут особую ответственность перед народом. Сегодня к нам приходит четкое понимание того, что культура социума, человеческих взаимоотношений и нашей исторической памяти становится фундаментальным понятием и потребнос­тью для всего общества. И мы не должны оставаться в стороне.

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