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Референдум – это историческое политическое событие
Адия Кенжегулова

Депутаты Сената поддержали предложение Президента Касым-Жомарта Токаева о проведении республиканского референдума по поправкам в Конституцию.

– Общественное мнение в Новом Казахстане стоит на первом плане. Данной инициативой Президент призывает граждан принимать активное участие в жизни страны. С одной стороны, этот шаг положительно скажется на усилении доверия между властью и обществом. Президент придает большое значение укреплению Казахстана на основе демократических ценностей. Большинство реформ, инициированных Президентом, направлены на политические преобразования. Инициативу внесения конституционных изменений для всего народа считаю признаком политического обновления, основанного на демократии, – сказал депутат Бейбит Исабаев.

Сенатор Мурат Бахтиярулы в свою очередь отметил, что ранее такой референдум состоялся 27 лет назад, тогда была принята действующая Конституция.

– Действительно, вторая Конституция была принята 30 августа 1995 года на всенародном референдуме. С тех пор прошло 27 лет, много было внесено изменений. Сейчас ситуация совершенно иная. Главный принцип Президента – создание независимой исполнительной, законодательной и судебной власти, которая будет прислушиваться к голосу народа. Такая позиция присуща всем цивилизованным странам. Поэтому предложение Президента о внесении изменений в Конституцию путем всенародного референдума, несомненно, является исторически важным политическим событием, – заявил он.

В свою очередь сенатор Акмарал Альназарова отметила, что предлагаемые поправки в Конституцию являются принципиальными и коренным образом должны изменить политическую систему нашей страны.

– Референдум является продолжением концепции «слышащего государства». Считаю, что основная идея заключается в создании безбарьерного государства, в котором интересы граждан стоят на первом месте, а государственные органы взаимодействуют с гражданами и дают им возможность участвовать в принятии решений и контролировать их выполнение, – подчеркнула депутат.

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