Референдум
Референдум прошел на высоком уровне – глава миссии наблюдателей от СНГ
Диасов Ораз
корреспондент

Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан прошел на высоком организационном уровне, в соответствии с действующим законодательством. Об этом заявил на брифинге в ЦКР глава миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Леонид Анфимов сообщил, что миссия приступила к мониторингу кампании референдума 21 мая и осуществляла свои функции свободно и независимо, соблюдая законодательство страны-пребывания, не вмешиваясь в ход референдума и во внутренние дела государства.

"Миссия отмечает, что в республике были созданы необходимые условия для международного наблюдения за референдумом. 5 июня представители миссии наблюдали за процедурой голосования и подведения итогов в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях, в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также на 17-ти зарубежных участках в Анкаре, Баку, Бишкеке, Бресте, Риге, Дубае, Душанбе, Ереване, Казани, Минске, Москве, Омске, Оттаве, Париже, Пекине, Санкт-Петербурге, Софии. Наблюдатели от СНГ посетили 865 участков референдума и отмечают организованность и прозрачность процесса голосования", - сказал спикер.

Как он отметил, для наблюдения за процессом голосования были созданы необходимые условия: участки референдума были оснащены информационными материалами и необходимым оборудованием, а процедура подсчета голосов проходила в соответствии с законодательством о референдуме, наблюдателям был обеспечен полный обзор действий членов участковых комиссий.

"В своих отчетах наблюдатели от СНГ отметили немногочисленные и незначительные нарушения, имеющие скорее технический, чем принципиальный характер, которые, по мнению Миссии, не могли оказать влияния на результаты референдума… Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств считает, что референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан прошел на высоком организационном уровне, в соответствии с действующим законодательством", - резюмировал Леонид Анфимов.

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