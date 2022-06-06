Референдум прошел объективно, справедливо и прозрачно – ТюркПА

На референдуме во всех избирательных участках работа была организована на высшем уровне. Об этом сообщил член миссии наблюдателей от Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран, депутат Великого национального собрания Турецкой Республики Реджеп Шекер на брифинге в Центральной комиссии референдума, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Референдум прошел очень спокойно, на всех избирательных участках работа была организована на высшем уровне. Информационно-разъяснительная работа проведена на должном уровне", – сказал Реджеп Шекер.

По его словам, 5 июня в Нур-Султане делегация побывала на нескольких участках референдума.

"Мы наблюдали за открытием участков, голосованием, а также за ходом подсчета голосов, и видим, что референдум прошел объективно, справедливо и прозрачно, в рамках Конституции, и отвечал всем требованиям. Казахстан проводит важные реформы. Эти изменения и дополнения в Конституцию, я думаю, будут во благо всей республики и для повышения благосостояния вашего народа", - добавил Реджеп Шекер.