Рефинансирование ипотеки: в АРРФР опровергли слухи о хищении

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Распространенная в соцсетях информация о возможных финансовых нарушениях, в частности, хищении средств при реализации рефинансирования ипотечных займов, не соответствует действительности, заявили в АРРФР, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу регулятора

В агентстве напомнили, что с 2015 года реализуется программа рефинансирования ипотечных займов,для сохранения жилья и снижения долговой нагрузки заемщиков.

«Благодаря ей помощь государства в рефинансировании проблемных ипотечных займов по льготной ставке не более 3% годовых получили 48,4 тысяч человек на общую сумму 318,2 млрд тенге, займы в иностранной валюте конвертировались по курсу Нацбанка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за долл. США). При этом банками списана задолженность по вознаграждению, неустойке (пене, штрафам) на сумму 248,3 млрд тенге», - информировал финрегулятор.

Отмечается, что для усиления защиты социально уязвимых слоев населения в рамках проекта, реализованы дополнительные меры поддержки в виде снижения долговой нагрузки, а также возврата в собственность единственного жилья с баланса банков.

Помощь государства получили 10,6 тысяч заемщиков. В результате доля проблемных ипотечных займов снижена до 0,7%.

Отмечается, что банки обязаны на ежемесячной основе предоставлять отчеты. Кроме того, во всех регионах страны работают комиссии по рассмотрению жалоб ипотечных заемщиков. В их состав вошли представители общественных объединений, представляющих интересы ипотечных заемщиков, ассоциации финансистов Казахстана, агентства, местных исполнительных органов. Информация о ходе реализации программы является общедоступной и публикуется агентством на постоянной основе.

«В этой связи распространенная в социальных сетях информация о возможных финансовых нарушениях, в частности, хищении средств при реализации программы, не соответствует действительности. Агентство рекомендует доверять официальным источникам информации и оставляет за собой право в случае дальнейшего распространения недостоверной информации обратиться в суд», - заключили в госоргане.

Сегодня на встрече с бизнесом президент Касым-Жомарт Токаев обратился к банкирам, призвав их помочь казахстанцам выбраться из долговой ямы.