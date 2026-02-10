Региональная платформа «Зеленая школа» разрабатывается по инициативе Казахстана

Экология
6
Лилия Сыздыкова

В преддверии Регионального экологического саммита (RES 2026), который пройдет в Астане с 22 по 24 апреля, состоялось подготовительное совещание высокого уровня с участием представителей профильных министерств стран Центральной Азии, международных организаций и экспертов.

Фото: пресс-служба Минэкологии

Центральной темой встречи стало обсуж­дение региональной платформы «Зеленая школа» – инициативы, которая будет функ­ционировать под эгидой Правительства Казахстана и ЮНИСЕФ и координироваться на региональном уровне. Она призвана поддержать переход стран Центральной Азии к экологически устойчивым системам образования, а также способствовать продвижению климатического просвещения, развитию устойчивой школьной инфраструктуры.

Платформа планируется к утверждению на RES 2026 и станет добровольным механизмом регионального сотрудничества, увязывающим обмен знаниями с национальными политиками и инвестиционными решениями.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, выступая на открытии совещания, отметил, что Казахстан последовательно продвигает климатическую и экологическую повестку, рассматривает образование как ключевой элемент устойчивого развития и готов стать площадкой для запуска региональных решений в этой сфере.

Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Рашед Мустафа Сарвар подчеркнул, что климатическая политика Казахстана ориен­тирована на будущее поколение и платформа «Зеленая школа» поможет превратить обязательства страны в реальные изменения в школах и в жизни детей.

Первый вице-министр просвещения Майра Мелдебекова подчеркнула, что в системе образования нашей страны концепция «Таза Қазақстан» – один из ключевых приоритетов в формировании экологической культуры подрастающего поколения.

– Для нас важно, чтобы каждая школа была не только пространством качественного образования, но и территорией чистоты, безопаснос­ти и устойчивого развития, – добавила она.

В подготовительном совещании приняли участие представители министерств экологии и образования Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Участники совещания обсудили роль образования как одного из ключевых ответов на климатические вызовы, с которыми уже сталкивается регион. Представители стран ЦА представили национальные приоритеты и успешные практики зеленых школ и климатического образования, обсудили вопросы сотрудничества и финансирования.

Результаты прошедшего в Астане подготовительного совещания будут использованы при формировании финальной повестки RES 2026 и дальнейших решений, направленных на укрепление систем образования и защиту будущего детей в условиях изменения климата.

#Минэкологии #платформа #ЦА #«Зеленая школа»

Популярное

Все
Новый этап Справедливого Казахстана
Демократический механизм запущен
Межцивилизационный диалог
В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
В заказчиках недостатка нет
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
От водородной энергетики до умных сетей
От стихийной торговли – к уличным стандартам
Расширение гарантий прав и свобод человека обсудили в КазНУ в рамках новой Конституции
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Дизайн TikTok, вызывающий привыкание, нарушает законодательство ЕС - Еврокомиссия
Димаш встретил премьеру продюсерского проекта вместе с алматинскими зрителями
PhishGuard AI – умная защита от фишинга
Академики страны призвали граждан поддержать проект новой Конституции
Рассмотрены некоторые нормы налогообложения
Астана принимает Кубок Дэвиса
Целостный, понятный, исторически значимый документ
В Приаралье ввели в строй крупную солнечную электростанцию
Финансовый ликбез для школьников
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

Читайте также

В реку слили кислоту?
Бектенов: Экологическая культура и бережное отношение к при…
Клуб «Таза» спешит на помощь
Превышение норм сероводорода в 36 раз: НПЗ проверят после ж…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]