В преддверии Регионального экологического саммита (RES 2026), который пройдет в Астане с 22 по 24 апреля, состоялось подготовительное совещание высокого уровня с участием представителей профильных министерств стран Центральной Азии, международных организаций и экспертов.

Центральной темой встречи стало обсуж­дение региональной платформы «Зеленая школа» – инициативы, которая будет функ­ционировать под эгидой Правительства Казахстана и ЮНИСЕФ и координироваться на региональном уровне. Она призвана поддержать переход стран Центральной Азии к экологически устойчивым системам образования, а также способствовать продвижению климатического просвещения, развитию устойчивой школьной инфраструктуры.

Платформа планируется к утверждению на RES 2026 и станет добровольным механизмом регионального сотрудничества, увязывающим обмен знаниями с национальными политиками и инвестиционными решениями.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, выступая на открытии совещания, отметил, что Казахстан последовательно продвигает климатическую и экологическую повестку, рассматривает образование как ключевой элемент устойчивого развития и готов стать площадкой для запуска региональных решений в этой сфере.

Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Рашед Мустафа Сарвар подчеркнул, что климатическая политика Казахстана ориен­тирована на будущее поколение и платформа «Зеленая школа» поможет превратить обязательства страны в реальные изменения в школах и в жизни детей.

Первый вице-министр просвещения Майра Мелдебекова подчеркнула, что в системе образования нашей страны концепция «Таза Қазақстан» – один из ключевых приоритетов в формировании экологической культуры подрастающего поколения.

– Для нас важно, чтобы каждая школа была не только пространством качественного образования, но и территорией чистоты, безопаснос­ти и устойчивого развития, – добавила она.

В подготовительном совещании приняли участие представители министерств экологии и образования Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Участники совещания обсудили роль образования как одного из ключевых ответов на климатические вызовы, с которыми уже сталкивается регион. Представители стран ЦА представили национальные приоритеты и успешные практики зеленых школ и климатического образования, обсудили вопросы сотрудничества и финансирования.

Результаты прошедшего в Астане подготовительного совещания будут использованы при формировании финальной повестки RES 2026 и дальнейших решений, направленных на укрепление систем образования и защиту будущего детей в условиях изменения климата.