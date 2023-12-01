Региональный климатический саммит под эгидой ООН пройдет в Казахстане

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на Всемирном климатическом саммите в Дубае (ОАЭ), призвал страны к сотрудничеству в преодолении климатического кризиса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

«Чтобы придать импульс действиям по защите климата в Центральной Азии, мы также решили созвать Региональный климатический саммит в Казахстане в 2026 году под эгидой ООН», – отметил Токаев.

Глава государства убежден, что чрезвычайная климатическая ситуация – это глобальный кризис, который требует глобального ответа.

«Мы несем общую ответственность за сохранение нашей планеты и обеспечение устойчивого будущего для всех.

Казахстан твердо убежден, что только коллективные действия и сотрудничество помогут нам разрешить климатический кризис», – заявил лидер Казахстана.

 

 

 

#Токаев #ООН #президент #климатический саммит

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