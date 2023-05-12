Городские рекламные баннеры и вывески демонтируют в Астане

Столичный акимат призывает предпринимателей привести вывески и наружную рекламу к единому стандарту.

Фото пресс-службы акимата Астаны

В Астане начался демонтаж рекламных баннеров, которые не соответствуют дизайн-коду, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Теперь дизайн наружной рекламы должен соответствовать утвержденным стандартам акимата.

«Многие предприниматели обклеивают витрины различными баннерами и наклейками. Яркие вывески и рекламные баннеры создают хаос и нарушают визуальный облик города. Наша цель – привести наружную рекламу в порядок и создать единую привлекательную городскую среду, устранив визуальный шум», – пояснили в акимате.