Фото автора

Как отметил аким Алакольского района Алмас Абдинов, по итогам сезона 2025 года Алаколь принял рекордное число отдыхающих, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

«Если говорить языком цифр, то это 1 850 000 туристов, - сказал он. - В их распоряжении было 320 объектов туристической инфраструктуры. К началу сезона отдыха были введены в строй 17 новых баз, зон и домов отдыха, объем инвестиций в которые составил почти 2 миллиарда тенге. Гостям оказано услуг на сумму 6,3 миллиарда тенге, что на 20% превышает показатели 2024 года».

По его словам, была обеспечена стабильная работа интернета в курортных поселках Коктума и Акши, установлены видеокамеры в поселках и на трассе Ушарал – Коктума, а также достаточное количество контейнеров для мусора и биотуалетов. Для обеспечения порядка и безопасности задействованы 4 инспектора по транспортному контролю, 13 спасателей Департамента по ЧС и 46 сотрудников полиции.

«Для предотвращения размыва береговой линии в поселках Акши и Коктума начат масштабный проект по строительству защитной дамбы» - отметил Адбинов.

Учитывая опыт прошлых лет с происшествиями (2 случая в 2023 г., 3 - в 2024 г., включая инцидент с воздушным транспортом), в текущем сезоне на побережье Алаколя полностью прекращено несанкционированное использование малой авиации и ограничена деятельность плавательных средств. Эти меры, включающие утверждение Общих правил водопользования, установку буев и знаков, проведение рейдов и профилактических работ, доказали свою эффективность: в текущем сезоне происшествий не зарегистрировано. Всего было проверено 280 малых судов, выявлено 208 нарушений, наложено штрафов на сумму 1,5 млн тенге.