Туристический кластер на озере Алаколь является приоритетным направлением экономики для области Жетысу
Как отметил аким Алакольского района Алмас Абдинов, по итогам сезона 2025 года Алаколь принял рекордное число отдыхающих, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
«Если говорить языком цифр, то это 1 850 000 туристов, - сказал он. - В их распоряжении было 320 объектов туристической инфраструктуры. К началу сезона отдыха были введены в строй 17 новых баз, зон и домов отдыха, объем инвестиций в которые составил почти 2 миллиарда тенге. Гостям оказано услуг на сумму 6,3 миллиарда тенге, что на 20% превышает показатели 2024 года».
По его словам, была обеспечена стабильная работа интернета в курортных поселках Коктума и Акши, установлены видеокамеры в поселках и на трассе Ушарал – Коктума, а также достаточное количество контейнеров для мусора и биотуалетов. Для обеспечения порядка и безопасности задействованы 4 инспектора по транспортному контролю, 13 спасателей Департамента по ЧС и 46 сотрудников полиции.
«Для предотвращения размыва береговой линии в поселках Акши и Коктума начат масштабный проект по строительству защитной дамбы» - отметил Адбинов.
Учитывая опыт прошлых лет с происшествиями (2 случая в 2023 г., 3 - в 2024 г., включая инцидент с воздушным транспортом), в текущем сезоне на побережье Алаколя полностью прекращено несанкционированное использование малой авиации и ограничена деятельность плавательных средств. Эти меры, включающие утверждение Общих правил водопользования, установку буев и знаков, проведение рейдов и профилактических работ, доказали свою эффективность: в текущем сезоне происшествий не зарегистрировано. Всего было проверено 280 малых судов, выявлено 208 нарушений, наложено штрафов на сумму 1,5 млн тенге.