Рекордный пассажиропоток зафиксирован в Китае

Китай
144
Айман Аманжолова
корреспондент

Абсолютный рекорд одного из дней – почти 14 миллионов поездок

Фото: bigasia.ru

В Китае зафиксирован рекордный пассажиропоток в преддверии Праздника весны. Только за первые 10 дней «Чуньюнь», периода массовых поездок, железные дороги перевезли свыше 100 миллионов человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bigasia.ru

Абсолютный рекорд одного из дней – почти 14 миллионов поездок. Для этого в расписание включили более 1 300 дополнительных составов. При этом общий объём межрегиональных перемещений по стране в тот день превысил 230 миллионов. Такие данные озвучили в Министерстве транспорта страны, отметив рост почти на 2,5% по сравнению с предыдущими сутками.

А тех, кто в праздники решил никуда не ехать, с нетерпением ждут в кинотеатрах. Предварительные продажи билетов и кассовые сборы с предпоказов уже превысили отметку в 100 миллионов юаней.

В преддверии праздников надзорные органы также усилили контроль за качеством продовольственных товаров. Масштабные проверки магазинов и онлайн-площадок показали высочайший уровень соответствия стандартам безопасности – 98%.

Напомним, в преддверии китайского Нового года по лунному календарю, который в этом году отмечается 17 февраля, Китай погружается в праздничную атмосферу. Одной из первых ярких вспышек стало открытие в городе Цзыгун (юго-западный Китай) XXXII Международного фестиваля фонарей.

 

#Китай #рекорд #пассажиры #перевозки

