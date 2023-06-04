Рекорды, челлендж, автопробег: как в Астане отмечают День государственных символов

Сегодня страна отмечает День государственных символов. В Астане праздничные мероприятия начались еще накануне, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.
Конкурсы на знание государственных символов проходят в эти дни на центральных улицах и в общественных местах города.
Жители столицы также могут поддержать республиканскую акцию "Флаг в каждом доме", вывесив флаг на окнах и балконах жилых домов.
Также в социальных сетях запущен общенациональный челлендж "Менің туым – менің мақтанышым".
4 июня в 09:30 на площади "Қазақ елі" организована ярмарка ремесленников и дефиле декоративной национальной одежды в рамках проекта "Аламан құрақ". В ходе мероприятия участники планирует побить рекорд, сшив самое длинное лоскутное одеяло "Құрақ көрпе".
В 10:00 на площади монумента Байтерек организовано мероприятие "Менің рәміздерім", в ходе концертной программы пройдет военно-музыкальный фестиваль "Әскери керней-2023" от лучших военных оркестров Республики Казахстан.
С площади "Государственных символов" стартовал традиционный автопробег с участием более 50 автомобилей и мотоциклов.
С 11:00 до 18:00 на Youtube-канале акимата Астаны транслируют телемарафон "Ел рәміздері-еркіндік нышаны".
На ипподроме "Казанат" проходит турнир по республиканской байге.
В 17:00 часов жители и гости столицы могут насладиться творческим концертом народной артистки Республики Казакстан Нуржамал Усенбаевой "Еліме тағзым" в Государственной академической филармонии им. Е.Рахмадиева.
В честь праздника в столице проходит множество разноплановых мероприятий: это информационные часы, книжные выставки, различные познавательные турниры, конкурсы рисунков и произведений, принятие присяги молодыми государственными служащими, акции и другие.