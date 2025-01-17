Репетитор – помощник или конкурент?

К репетиторам уже давно ходят далеко не единицы самых отстающих или самых одаренных. Односложного ответа на вопрос, почему без посторонней помощи наша школа не справляется, просто не найти. Предлагаем вам три мнения по этой теме, на которую у каждого читателя наверняка будет свой взгляд.

Время такое?

Анна Трауд, бабушка двух школьников младших классов:

– Начать хочу с того, что школьные учителя никого не заставляют ходить на дополнительные занятия, сегодня это исключительно амбиции родителей. Если ребенок в школе знает на тройку, ему эту оценку и поставят, а индивидуально подтягивать будут буквально единицы педагогов.

В нашей семье очень характерная картина с репетиторами, в которой могут узнать себя сотни семей с детьми такого же возраста. Например, внучка сейчас учится в четвертом классе. Она уже два года дополнительно посещает уроки английского и математики. Дома никто не мог помочь ей с иностранным по той простой причине, что все мы когда-то учили немецкий. А сейчас в школе и занятия, и домашние задания построены так, что ребенок уже должен иметь какие-то знания, чтобы справиться с ними. Читать, писать на английском дети не умеют, а судя по учебникам, как будто должны.

Учитель в условиях школы нау­чить тоже этому не успевает: программа настолько сжатая, что каждый новый урок – новая тема. Мы вынуждены были пойти к репетитору, и это дало результаты: два года занятий – и у внучки не просто пятерка по английскому, но и хорошие знания, интерес к предмету. Час индивидуальных занятий стоит три с половиной тысячи тенге, что очень и очень дешево. Мне как пенсионерке сделали скидку, поскольку я вожу внучку и оплачиваю эти уроки.

С математикой чуть другой подход. Внучке совершенно не дается этот предмет, хотя классный руководитель сильный и все другие уроки начальной школы идут с хорошими знаниями. И мы семьей приняли решение помочь малышке, чтобы у нее не было большого пробела, чтобы не было этой одной тройки. Так что нельзя говорить, что все походы к репетиторам случаются исключительно из-за некомпетентнос­ти учителей и неадекватности школьной программы.

Кроме того, с 1 сентября в школу пошел мой младший внук, которому только шесть лет. Для нас это было вынужденной мерой: сидеть год дома мальчишке просто не с кем, а из детсадов теперь же выпускают шестилеток безоговорочно. Но наш малой просто психологически не готов к школе, хотя он очень сообразителен. Та же математика для него – самый легкий предмет. Но мы ходим дополнительно на каллиграфию, занятия по чтению, по общим предметам начальной школы, чтобы хоть как-то нагнать самых сильных учеников в классе.

Да, именно так. Учитель на уроках задала высокий темп, с которым справляются только самые подготовленные, самые усидчивые и, как оказалось, самые старшие дети. Наш шестилетка просто не успевает. Когда я сравниваю его прописи из школы и от репетитора – это небо и земля. Его ответ на мой вопрос: «Как же так?» – всегда один: я еще и одну строчку на уроке не написал, а уже надо вторую заканчивать. У репетитора его никто не подгоняет...

Конечно, я сравниваю все это с советской школой, в которой училась я, со школой 90-х годов прошлого века, в которой учились мои дети, и понимаю, что время сегодня иное. Мы требуем от наших детей очень многого. Они еще детский сад посещают, а мы их уже на три кружка каких-нибудь водим. И это не только танцы, футбол, пение, это опять же английский, правописание, скорочтение.

«Подготовка к школе» – объявления такого плана на каждом подъезде. Открываешь соцсети – и там то же самое: вчерашний учитель младших классов твоей дочки или сына сегодня уже открыл частный образовательный центр. Ну не может быть такого предложения без соответствующего спроса. Современный мир этого требует. А обычная школа как раз от этих требований отстает, как мой внук на уроке письма. Поэтому дополнительные занятия и репетиторы – неизбежность.

Методики – слабое звено

Майя Шуакбаева, мама двух школьников среднего звена:

– Думаю, что уровень преподавания в павлодарских школах достаточно хороший. Но вот проб­лемы в преподавании казахского языка, на мой взгляд, налицо. Это, вероятно, вопрос методики, потому что у моего старшего сына, он учится в шес­том классе, практически никто из детей не может говорить на казахском и не любит этот предмет по той причине, что просто его не понимает. Такая же ситуация в классе у младшего.

Дело в том, что у нас казахский преподают не так, как иностранные языки, а по другой методике, которая предполагает, что дети – уже носители казахского. Но в нашей местности зачастую это не так. И именно наш государственный язык выходит самым сложным уроком, что особенно обидно. Я пытаюсь пробелы ликвидировать дома, но этого мало – дома мы закрепляем материал. К тому же приходится подключаться после каждого урока казахского, а не единожды, подсказав в каком-то сложном задании. Но я не могу каждый урок «перепроходить» дома, в конце концов, для этого есть учитель в школе, который сегодня получает конкурентную заработную плату.

В прошлом году я потратила порядка ста тысяч тенге на обу­чение сына казахскому языку онлайн, поскольку учиться очно не было времени – большая занятость на секциях. И к сожалению, я не увидела никакого результата, хотя нам предлагали инновационную методику. Мы покупали специальную книгу, и она одна стоила семь тысяч тенге, была разработана по оксфордской методике изучения языков. Я понимаю, что дело может быть и в моем ребенке, но почему тогда весь класс не знает языка? Это сейчас большой камень преткновения для поступления в профильные школы – например, НИШ.

Что касается репетиторства по другим предметам, мое мнение таково: программа построена так, что дети не успевают за ней, не успевают усвоить материал. Нагрузка большая, времени на каждый конкретный блок мало. К учителям у меня претензий нет при этом. Я вижу их профессионализм и уровень, но они ограничены рамками школы. Мы ходили в «Академию успеха», чтобы закрепить школьные знания. И сын признавался, что, только когда там они повторяли школьные темы, он наконец-то понимал суть.

По моему опыту выходит, что школьных знаний, даже в сильной школе, не хватает для того, чтобы ребенок хорошо знал предмет. Обязательно нужен репетитор. Элитные школы и школы для одаренных детей это же и подтверждают: практически все ученики в них посещают дополнительные занятия по очень многим предметам.

И для сравнения: сейчас сын пытается поступить в НИШ. Огромное количество частных цент­ров, которые предлагают свои услуги по подготовке. В сильнейшие уже не попасть – там запись за год вперед. Есть и откровенно сомнительные, например, на основе записей уроков в YouTube, то есть как такового преподавания нет, но цены даже у них начинаются от 150 тысяч в месяц. И нам, павлодарцам, говорят: расслабьтесь, вам вообще можно не переживать о НИШ, потому что, в отличие от Алматы, Астаны или Караганды, в Павлодаре гораздо ниже проходной балл в НИШ. В прошлом году в мегаполисах проходной балл в НИШ был выше 1 300–1 400, а в Павлодаре поступали дети и с 900 баллами.

Конечно, по семейному бюджету все это бьет существенно. Средняя стоимость изучения языков – 25 тысяч тенге в месяц, если нужно два языка – казахский и английский, то это уже 50 тысяч. Летом мы подтягивали математику и платили в месяц 35 тысяч. Подготовка в НИШ стоит 160 тысяч за полгода – и я выбрала самую низкую цену, есть стоимость и 300, и 400 тысяч. Но, откровенно говоря, мы, родители, не знаем о квалификации преподавателей – часто предлагают онлайн-обучение.

Резюмируя, могу сказать, что своими силами – родительскими, помогая с домашкой, – нам не подтянуть детей до тех требований, которые к ним предъявляет сама же школа, особенно гимназии и лицеи. Плюс у ребят совершенно не остается времени на досуг, хобби, увлечения, спорт. Постоянно приходится ликвидировать пробелы, возникшие в школах. И как решить эту дилемму – или средне учиться, но полноценно развиваться, или нагружать репетиторами, чтобы поступить в любой вуз, – я пока не знаю…

Все дело в амбициях

Асель Мукетаева, репетитор по математике:

– Я занимаюсь дополнительными занятиями с детьми уже 26 лет. Мои ученики – это школьники 7–11-х классов. Могу уверенно сказать, что сегодня к репетиторам идут с совершенно иными целями, нежели это было 20 лет назад.

Раньше большая часть приходила с запросом подтянуть предмет, закрыть пробелы в простых темах, то есть это были дети, которые не дружили с математикой из-за склада своего ума. Им не хватало школьных 45 минут, чтобы понять тему. А ведь не понял раз, не понял два – и дальше тебе просто уже совершенно не дается ни одна задача. Родители находили выход и нанимали репетитора, понимая, что их чадо не станет вторым Декартом, но зато получит свою четверку в школьный аттестат.

Сегодня тоже есть такие ученики, но все же большинство приходят за углубленным изу­чением предмета. Амбиции и самих учеников, и их родителей выросли. Тут уже стоит не вопрос школьной оценки, а возможность поступить – в специализированную школу, в престижный вуз, просто не провалить математику на ЕНТ, даже претендуя на грант по другому профилю. Такие дети ходят на уроки стабильно – месяцами, годами даже. Поэтому нельзя говорить о том, что репетитор – это всегда упрек школе, которая не справляется со своими прямыми обязанностями.

Почти все мои ученики параллельно ходят на занятия по английскому – с той же амбициозной целью овладеть языком в совершенстве, чтобы он открыл им выход в другие страны. О школьной оценке они мало беспокоятся, понимая, что даже и без репетитора пятерку можно получить, но она может быть номинальной, без полноценных знаний. Все-таки в классе по 20–25 человек, там можно и промолчать, и списать, и где-то подойти к учителю, чтобы исправить. Но все это будет далеким от нас­тоящего владения языком.

И еще из моих личных наб­людений: родители сегодня просто не успевают помогать детям с уроками. Я не говорю о том, что взрос­лые должны делать домашние задания вместе с детьми. Однако всегда было так, что, если школьник чего-то не понял на уроке, дома он мог попросить маму или папу подсказать, разъяснить. Сегодня это мало кто делает.

Во-первых, поменялась школьная программа. Родители и из своей-то уже многое позабыли, что говорить про современные подходы. Во-вторых, ритм жизни стал бешено скоростным: взрос­лым порой не хватает времени даже узнать, выучил их ребенок домашнее задание или нет. Если у семьи есть средства и хоть какая-то доля ответственности за образовательный процесс, тогда нанимают репетитора. Мои молодые коллеги, которые не имеют такого опыта, как я, и чаще работают с начальной школой или учениками 5–6-х классов, сосредоточены как раз на том, чтобы взять на себя какие-то родительские обязанности: где-то подсказать, проконтролировать выполнение домашнего задания и правильность решенных задач.

Мы, кстати, обсуждали тему репетиторства с моими учениками. Они считают, что если тебе интересен колледж в родном городе, не самый востребованный вуз, то к ним тебя сможет подготовить и школа. Если тебе ничего не интересно, то и тем более...