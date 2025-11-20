В этом году ТОО «Гормолзавод» празднует 60-летие со дня основания. Предприятие, начавшее деятельность еще в 1965 году, сегодня – современный завод, известный не только в Акмолинской области, но и далеко за ее пределами.

Становление завода – это история роста и упорного труда нескольких поколений специалистов. В 1993 году он получил новый юридический статус и был переименован в АО «Сүт», в 1999-м преобразован в ТОО «Гормолзавод». Постепенно расширялись произ­водственные мощности, укреплялись связи с поставщиками, продукция завоевывала потребителей.

Сегодня товарищество входит в реестр предприятий, имеющих право на экспорт в Китай. В 2024 году кокшетауское мороженое и сливочное масло официально были внесены в государственный реестр географических указаний как продукция с особыми вкусовыми качествами.

Работа кипит не только в производственных цехах, но и на выставочных площадках. В настоящее время команда ТОО «Гормолзавод» буквально кочует с одной международной выставки на другую, демонстрируя свою вкусную продукцию и неизменно привлекая внимание публики.

Так, с 5 по 10 ноября нынешнего года ТОО «Гормолзавод» представило свою продукцию на VIII China International Import Expo (CIIE) в Шанхае – крупнейшей международной выставке. К слову, для кокшетауского предприятия это уже четвертая такая поездка в Китай, что говорит о высоком уровне доверия и признании бренда за рубежом.

Руководитель отдела развития завода Бакшагуль Нурмолдина поделилась впечатлениями: китайские гости снова восхищались кокшетауским мороженым, отмечая его натуральный вкус – оно не слишком сладкое и действительно очень вкусное.

– Жителям Шанхая пришелся по вкусу и наш десерт – коспа в шоколаде, хотя некоторые посчитали его чересчур сладковатым и посоветовали уменьшить в изделии количество сахара. Выйти на рынки Китая мгновенно невозможно. Поэтому каждая выставка – это возможность понять предпочтения местных потребителей. Наш павильон стал настоящим лицом Казахстана – ярким, живым и гостеприимным. Благодаря QazTrade, Министерству торговли и интеграции у нас появилась новая возможность выгодно представить казахстанские молочные продукты, – сказала она.

Будучи за рубежом, заводчане внимательно изучают предложения поставщиков упаковки, чтобы продукция и в этой части соответствовала международным стандартам.

После Поднебесной продукция «Гормолзавода» была представлена на международной выставке FoodExpo Qazaqstan в Алматы, проходившей с 12 по 14 ноября. На профессиональной дегустации мороженое, сливочное масло и коспа в шоколаде ТОО «Гормолзавод» отмечены дипломом качества «Лучший продукт FoodExpo Qazaqstan».

На следующей неделе команда заводчан, по словам Бакшагуль Нурмолдиной, отправится в Ташкент, чтобы представить свою продукцию на меж­дународной ярмарке Центральной Азии UzProdExpo 2025. И каждая такая поездка – не просто демонстрация произ­водимой продукции, а возможность заявить о себе как о бренде, объединяю­щем традиции и качество.

ТОО «Гормолзавод» встречает юбилейный год новыми достижениями: линейка его продукции расширилась на пять позиций. Уже совсем скоро покупатели смогут оценить новые виды национальной продукции. Каждый из них создается с любовью к делу и с сохранением главного принципа предприятия – все только из натурального молока, без консервантов и искусственных добавок.

Нынешний год стал для предприятия и годом масштабной модернизации. Благодаря гранту от АО «Фонд науки» по проекту «Национальные продукты», выигранному в 2024 году, полностью преобразился национальный цех завода. Он переехал в новое, оснащенное современным оборудованием помещение. Часть процесса перешла на автоматизированное производство, расширится теперь и ассортимент. Запуск производства новинок на оборудовании российского производства планируется к концу года.

Сегодня в стенах завода работают пять цехов, выпускающих около 50 наименований продукции – от привычных молока, кефира, сметаны и сливочного масла до йогуртов, сыров, турецкого ­айрана, мороженого различной фасовки и национальных деликатесов.

Особая гордость предприятия – кисломолочный и сырный цеха, цех мелкой фасовки мороженого, введенные в строй в 2019 году. Тогда же реконструировали холодильные камеры, установили газовое оборудование. За три последующих года построили газовое хранилище, новый водопровод, обзавелись современным автопарком.

Кокшетауский молокозавод принципиально использует только натуральное сырье. Хотя именно эта высокая планка в вопросах качества является и ограничением. По словам Бакшагуль Маликовны, до сих пор кисломолочный цех предприятия работает не на полную мощность. Натуральное сырье гарантирует максимум пользы и насыщенный вкус, однако сокращает сроки хранения, ведь молоко остается свежим семь дней, кефир – 14.

Именно поэтому не вся продукция может попасть на отдаленные рынки. Тем не менее руководство предприятия твердо придерживается главного принципа – производить исключительно натуральные и полезные продукты. И каждая упаковка продукции ТОО «Гормолзавод» по праву может считаться золотым стандартом качества.

Летом завод перерабатывает более 100 тонн молока в день, зимой меньше. Сырье поступает не только с собственной фермы из ТОО «Жаксылык Агро», что в селе Приречное в Зерендинском районе, но и от крупных фермерских хозяйств, расположенных в радиусе 300 км.

ТОО «Гормолзавод» – одно из крупных предприятий области, ежегодно отчисляющее в городскую казну около 95 млн тенге, – известно и благотворительными проектами. К примеру, оно обеспечивает продукцией хоккейный клуб «Арлан», оказывает посильную помощь жителям области, проводит социальные акции. Ярким событием стал национальный рекорд Казахстана – раздача в этом году 1 700 кг мороженого ребятишкам в честь Дня защиты детей. А еще завод подарил городу новую кофейню G-latte – уютное место на новой городской набережной.

Главная сила завода – его люди. На предприятии трудятся 316 человек, включая торговую команду. Работники гордятся своей профессией и вкладом в развитие, в том числе и сельского хозяйства региона. В этом году коллектив отмечен наградами «Выбор народа-2025» в номинации «Лучший курт» на выставке отечественных производителей «Ұлттық өнім» в Астане, дипломом «Лучший коллективный договор» по Акмолинской области в рамках республиканского конкурса «Парыз» и другими.

За 60 лет ТОО «Гормолзавод» про­шло путь от молокоперерабатывающего цеха до современного предприятия с собственным автопарком из 40 машин, лабораторией контроля качества и, самое главное, с репутацией безупречного производителя.