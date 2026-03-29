Республиканский чемпионат по конкуру проходит в Астане

Главная особенность конкура — женщины и мужчины соревнуются вместе, без разделения по полу и возрасту

Фото: акимат Астаны

В конноспортивном оздоровительном комплексе «Аргымак» близ Астаны проходит чемпионат Казахстана по конкуру, который считается первым соревнованием нового сезона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В масштабном турнире принимают участие 19 всадников и 34 лошади из Астаны, Алматы, Шымкента и Алматинской области. Они соревнуются в преодолении препятствий высотой 120, 130 и 140 см.

«На чемпионате в закрытом комплексе выступают сильнейшие всадники страны. По итогам соревнований мы отберем лучших и направим их на мировые этапы, которые пройдут в апреле в Ташкенте, Бишкеке и Астане. Главная цель этого года — получить путевку на летние Азиатские игры, которые пройдут осенью. Мы будем следить за ходом сезона и примем окончательное решение», — сказал исполняющий обязанности генерального секретаря федерации конного спорта Азат Толкунбеков.

Главная особенность конкура — женщины и мужчины соревнуются вместе, без разделения по полу и возрасту.
Победители сегодняшнего дня (прыжки через препятствия высотой 120 см):
1 место: Раиса Соколенко (Клюголд) — 1:02.72;
2 место: Олег Соколенко (Кореандр вант Лозерхоф Зет) — 1:02.94;
3 место: Олег Соколенко (Кореандр вант Лозерхоф Зет) — 1:04.72.

Полный список победителей определится 29 марта.

Стоит отметить, что в прошлом году Астана спустя много лет приняла этап Кубка мира Евразийской лиги по конкуру.

#Астана #Спорт #чемпионат #акимат

