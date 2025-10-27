Масштабная акция FinIQ собрала по всей стране около 3 миллионов участников — школьников, студентов, взрослых граждан, а также работников субъектов финансового мониторинга, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: АФМ

Мероприятие было организовано Агентством по финансовому мониторингу в рамках нарратива «Закон и Порядок» при поддержке Министерства просвещения.

Участники проверяли свои знания в области финансовой безопасности, проходя интерактивный тест из 20 вопросов от базовых понятий - «кто такие дропы» или «как распознать финансовую пирамиду» — до более сложных кейсов о личных данных и безопасных онлайн-платежах.

По итогам награждены 200 победителей — по 10 в каждом регионе, которые получили дипломы, сертификаты и ценные призы.

Своими впечатлениями поделился один из победителей - восьмиклассник столичной школы-лицея №92 Адильхан Кошумбаев:

«Принять участие в диктанте оказалось не только увлекательно, но полезно. Я узнал, как правильно распоряжаться деньгами и уметь защитить себя от мошенников. Теперь я уверен, что эти знания пригодятся мне в будущем».

Работники субъектов финансового мониторинга подчеркнули, что тест оказался полезным с профессиональной точки зрения - он позволил проверить актуальность знаний и улучшить навыки распознавания финансовых рисков.

FinIQ показал высокий интерес общества к теме финансовой грамотности и продемонстрировал, что изучать ее можно интересно и доступно. Финансовый диктант будет проводиться ежегодно и станет традицией, призванной повысить знания казахстанцев в сфере финансовой безопасности.