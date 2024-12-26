Революция в строительстве образовательных объектов: в чем отличие проекта «Комфортная школа» от аналогичных инициатив в других странах?

Казахстан, находящийся на пороге новой эры создания комфортной и безопасной образовательной среды, взял на себя амбициозную задачу: построить 217 школ нового поколения, которые станут эталоном не только внутри страны, но и на международном уровне

Фото: АО «Samruk-Kazyna Construction»

Многие уже слышали, что пилотный национальный проект «Комфортная школа» не имеет аналогов по своему масштабу, его называют революционным и прорывным для всей страны, так разберемся подробнее с чем именно связаны эти высказывания.

Важность проекта для Казахстана

Масштаб проекта впечатляет: сотни с нуля возведенных новых школ, оснащенных по последнему слову техники, будут построены по всей территории республики всего за 3 года. Сроки реализации сжаты по максимуму, так как уже сегодня тысячи школьников нуждаются в современных условиях обучения, где инфраструктура будет отвечать таким остросоциальным критериям, как безопасность, комфорт и инклюзивность.

Кроме того, повышение уровня образования в целом зависит от таких факторов, как доступность и применение инновационных методов обучения, которые невозможны без современного технического оборудования в школах. Поэтому неудивительно, что значительным толчком к урбанизации в нашей стране является стремление родителей создать для своих детей лучшие условия для развития и социализации.

Дефицит ученических мест напрямую связан с демографическим ростом, миграцией населения в города и несоответствием инфраструктуры образовательных учреждений современным требованиям.Национальный проект «Комфортная школа» вобрал в себя актуальность во всех этих аспектах, так как направлен на устранение трехсменного обучения и разницы в качестве образовательной инфраструктуры между городскими и сельскими районами. В рамках проекта строительство новых школ производится по всей стране, причем значительная часть - 40% будет реализована в сельской местности. Внутреннее оснащение школ будет одинаковым, что позволит создать равные условия для всех учащихся, снизить социальное неравенство в стране, а также отток преподавателей из сел.

Новый стандарт в образовании

Комфортные школы нового формата в значительной степени превосходят образовательные учреждения, к которым привыкло наше поколение. Первые школы в рамках национального проекта «Комфортная школа» уже открыты и введены в эксплуатацию. Теперь не только на словах, но и на деле конечным пользователям стали доступны те образовательные условия, о которых говорили в 2023 году. Школы оснащены хореографическими залами, STEM-лабораториями, зонами отдыха и нетворкинга, а также кабинетами робототехники. В каждом учебном классе расположены интерактивные доски и компьютеры. На каждом этаже предусмотрены питьевые фонтанчики для доступа учеников к чистой питьевой воде, а также предусмотрены шкафчики для хранения личных вещей.

В проектах учебных заведений предусмотрены меры по предотвращению буллинга, которые включают ограничение доступа в здание для обеспечения безопасной среды. Важную роль в этом вопросе играют архитектурные решения, которыеупорядочивают перемещение учеников так, что старшие и младшие классы не пересекаются во время пересменки. Дополнительно создано больше места в гардеробных зонах для беспрепятственного и организованного хранения одежды и личных вещей учеников, что, в свою очередь, уменьшит время и стресс при переодевании.

Площадь комфортных школ увеличена, как и их техническое оснащение. Размер актовых залов увеличен, также добавилось больше и спортивных залов, в отличие от типовых школ, доступных для детей. В зависимости от сезона года и региональных особенностей, ученики могут пользоваться хоккейной площадкой, футбольным полем, теннисными кортами или беговыми дорожками.

Учтена и инклюзивная среда для детей с особыми образовательнымипотребностями. В комфортных школах предусмотрены пандусы, лифты, адаптированные туалетные комнаты и кабинеты инклюзивного образования, что позволяет всем учащимся иметь равные возможности для обучения.

Отличается не только материально-техническая база, но и система безопасности, которая включает камеры видеонаблюдения, систему контроля и управления доступом (СКУД) и систему блокировки дверей для защиты от возможных угроз. Все эти меры направлены на создание безопасной и удобной образовательной среды для всех учеников.

Таким образом, комфортные школы представляют собой нечто большее, чем просто учебные заведения. Это новый стандарт, отвечающий общемировой образовательной системе, который сочетает в себе передовые технологии и современные архитектурные решения. Сейчас в мире спрос на качественное образование высок как никогда, и Казахстан стремится быть на передовой, показывая, как можно масштабировать образовательные нормы на национальном уровне.

Данная инициатива реализуется компанией АО «Samruk-Kazyna Construction»по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева и по заказу Министерства просвещения. Соответственно, это не просто частные инициативы или маломасштабные эксперименты, а целенаправленное государственное усиление в сфере школьного образования, охватывающее всю страну.

Примеры за рубежом и сравнение с Казахстаном

В других странах также предпринимались попытки строительства школ нового формата, но чаще всего такие проекты были локальными и не могли покрыть огромные территории.

Например, в Сингапуре создали несколько школ будущего с акцентом на цифровую грамотность и инновации. В Финляндии внедряют новые учебные методы и перерабатывают школьную программу, чтобы лучше подготовить учеников к вызовам XXI века. Однако в этих странах осуществлялись преимущественно точечные проекты, которые не охватывали всю территорию страны сразу.

В Кыргызстане в 2016-2019 годы был опыт строительства 220 общеобразовательных учебных заведений за 4 года, однако их качество оснащения в разы уступает национальному проекту «Комфортная школа». Кроме того, несопоставимо как количество школ, так и сроки: ведь в период с 2023–2025 годы по всему Казахстану будут построены 217 современных школ нового формата.

Опыт строительства сейсмостойких учебных заведений с 2017 года в Турции показывает, что за 3 года было возведено 57 школ. Целью было поддержание размещения растущего числа беженцев из Сирии. Да, проект был значительный: инициатива получила поддержку Всемирного банка, GFDRR (Global FacilityforDisasterReductionand Recovery) и Европейской комиссии. Однако проект «Комфортная школа» существенно масштабнее, притом в нем отражены и более сложные проекты школ с учетом особенностей для сейсмических и климатических зон Казахстана. Кроме того, финансирование осуществляется только посредством собственных сил из Нацфонда и республиканского бюджета, а практика строительства и оснащения зациклена таким образом, чтобы деньги работали на экономику страны, благодаря участию отечественных производителей товаров и услуг.

Единый оператор АО «Samruk-Kazyna Construction» впервые внедрил в реализацию самого крупного проекта в области образования информационную систему е-qurylys, интегрированную с кросс-платформой Bitrix. Это позволяет вести весь документооборот нацпроекта в электронном формате. Кроме того, благодаря передовым инструментам в строительстве, которые использует компания в нацпроекте –впервые апробирован механизм EPC-контрактов, который позволяет подходить к вопросам проектирования, строительства и оснащения школ параллельно. Помимо этого, оператор проекта инициирует ускорение обновления нормативных баз в сфере строительства и усиление контроля над подготовкой инженерно-технических кадров в стране.

Таким образом, Казахстан пошел гораздо дальше - у нас внедрение нового образовательного стандарта происходит единовременно и масштабно. Это позволяет обеспечить равные возможности для всех детей в каждом уголке страны, независимо от их местоположения.

Внедрение современных учебных пространств призвано заложить основы для будущих поколений, которые будут способны конкурировать на мировом уровне. Из чего можно заключить, что забота о будущем — это не просто слова, а конкретные действия.

Комфортные школы нового поколения станут символом прогресса республики. На наших глазах национальный проект «Комфортная школа» свидетельствует о том, что Казахстан готов лидировать на глобальной арене, устанавливая новые стандарты в образовании и масштабном строительстве социальных объектов, показывая пример другим странам.