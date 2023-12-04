В каких аэропортах Казахстана внедрят СЭЗ

Фото: Kazpravda.kz

На первом этапе планируется внедрить СЭЗ в 6 аэропортах страны: Астане, Алматы, Шымкенте, Актау, Актобе и Караганде.

"В случае положительного эффекта будет рассмотрен вопрос распространения режима СЭЗ и в других аэропортах. Аэропорты уже приступили к сбору необходимого пакета документов и проведению расчетов для дальнейшего предоставления в профильное министерство и управляющие компании СЭЗ в регионах", – рассказали в госоргане.

Координацию вопроса и необходимые меры для реализации проекта осуществляет Минтранспорта.

Ранее в ведомстве отметили, что создание СЭЗ в аэропортах является распространенной международной практикой, хорошо показавшей себя в воздушных гаванях Дубая, Сингапура, Шаннона, Эр-Рияда и других.