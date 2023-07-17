Резиденцию акима переоборудовали под оздоровительный детский лагерь в области Жетысу

Фото пресс-службы акимата области Жетысу

В области Жетысу в здании бывшей резиденции акимата Алакольского района открыли оздоровительный летний лагерь для детей с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет. Теперь в летний период дети с особыми потребностями смогут укреплять свое здоровье в лечебных водах озера Алаколь. За сезон планируется охватить свыше 200 детей с разных уголков региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Соответствующее поручение о реконструкции объекта, расположенного в селе Акши, на побережье, было дано акимом области Бейбитом Исабаевым в ходе встречи с населением района в феврале этого года. Инициатива получила поддержку населения.

С целью создания в центре необходимых условий для личностного, социального, творческого развития детей с инвалидностью были проведены текущий ремонт и благоустройство территории, построен бассейн. На территории центра есть столовая со всем необходимым оборудованием, в открытом дворе построена детская игровая площадка, приобретена детская и другая мебель. В целях безопасности обеспечено первичное медицинское обслуживание, установлены камеры видеонаблюдения, противопожарная сигнализация и средства пожаротушения. Здание оборудовано пандусами.

Всего на реконструкцию социального объекта из местного бюджета было направлено свыше 38,2 млн тенге, отметили в областном акимате.

"Данный проект, инициированный акимом области, является уникальным. Впервые при полустационарном медико-социальном учреждении мы открыли на побережье Алаколя центр для отдыха детей с особыми потребностями, рассчитанный на 40 мест. Длительность отдыха каждого ребенка составляет 5 дней. В летний период планируем охватить по области более 200 детей. Прием детей ведется на основании рекомендации или заключения врача по месту прикрепления ребенка с инвалидностью І-ІІІ группы. Организация проезда к центру осуществляется самостоятельно законным представителем или сопровождающим от места проживания до Ушарала, далее центр обеспечивает централизованный подвоз до села Акши, в сам лагерь", - рассказал и.о. руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Ермек Мизамбаев.

Отмечается, что оздоровительный летний лагерь, переданный на баланс реабилитационного центра дневного пребывания "Жансая", представляет собой коттеджный дом в селе Акши на берегу Алаколя. Общая площадь объекта составляет 200,3 м/кв. Количество комнат – 12, спален – 8, имеется 2 игровых зала, столовая, кабинет медсестры. Утверждено 24 штатных единицы,

которые будут оказывать услуги и обеспечивать его работу в летний период, включая 14 специалистов, двух медработников и 8 младших сотрудников.

Главная цель центра - через проведение медико-психологических мероприятий и мер социальной адаптации обеспечить качественное проведение летнего отдыха детей с особыми потребностями, добавили в акимате области Жетысу.

Ранее сообщалось, что резиденции президента начали передавать детям в ряде городов Казахстана. Сейчас местные акиматы решают вопрос, какие именно организации образования там разместятся.