Резкое похолодание и сильные дожди со снегом – погода в Казахстане на 6-8 апреля

По республике ожидается усиление ветра, туман, в южных регионах с пыльной бурей и грозой, на севере, северо-западе – гололед.

Фото: Kazpravda.kz

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 6-8 апреля, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды - 6-8 апреля на юге прогнозируются дожди, 7-8 апреля на юго-востоке временами сильные дожди.

7 апреля, под влиянием вторжения северо-западного антициклона из районов Скандинавии, на северо-западе и севере страны ожидается резкое понижение температуры воздуха, а также переход дождя в снег.

По республике ожидается усиление ветра, туман, в южных регионах с пыльной бурей и грозой, на севере, северо-западе – гололед.

На севере и северо-западе ожидается понижение температуры ночью до 2-12 мороза, днем до 5 мороза - 7 тепла.