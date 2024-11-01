Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, на западе, северо-западе, севере страны будет резкое понижение температуры.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов в ближайшие трое суток на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь 2-3 ноября на юго-востоке, 3-4 ноября на востоке страны будет погода без осадков.

На западе, северо-западе и южных регионах республики ожидается туман, на севере, в центре - порывистый ветер, гололед.

Также на западе, северо-западе, севере страны к концу периода прогнозируется резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-7 мороза, днем до 2 мороза - 5 тепла, повышение температуры воздуха в центре, востоке страны ночью до 0-8 тепла, днем до 8-13 тепла, на юге, юго-востоке страны ночью до 3-13, днем до 15-22 тепла.