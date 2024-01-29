Ученик столичной школы раздавал листовки с призывом к терроризму

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент

В Астане родителей школьника, распространившего листовки об акте терроризма, привлекли к ответственности, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно информации, в полицию обратилась педагог одной из столичных школ. Она заметила, как учащийся 9-го класса на перемене раздает листовки другим ученикам о проведении мероприятий с призывом совершения противоправных действий в стенах школы.

"На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Подросток признался, что ради шутки на компьютере написал текст и распечатал листовки. Полицией начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”, назначены соответствующие экспертизы", – рассказали в полиции.

Вместе с тем, в отношении законных представителей школьника возбуждено адмпроизводство по ст. 127 КоАП РК “Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего”.

Решением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Астаны матери несовершеннолетнего выписан штраф.

#полиция #школа #штраф #терроризм #листовки

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