Фото: акимат Карагандинской области

Второклассница из Караганды Томирис Дуйсенбай завоевала гран-при на международном фестивале детского творчества Mitsubishi Asian children’s enniki festa. В нём приняли участие дети из 24 стран мира. Награждение прошла в Осаке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат.

Томирис Дуйсенбай начала заниматься рисованием всего год назад. Взять в руки карандаши и кисти она решила сама.

«Раньше Томирис занималась балетом и большим теннисом. Но в прошлом году стала просить отдать её на рисование и фортепиано. Захотела заниматься чем-то более творческим. Рядом с домом у нас центр Shabyt, куда мы и записали Томирис. Преподаватель сразу увидела в ней талант, и её приняли. Помимо рисования, Томирис увлеклась английским языком и музыкой – она играет на фортепиано», – рассказала мама девочки Камила Акенова.

О международном фестивале Mitsubishi Asian Children’s Enikki Festa, организованном Азиатско-Тихоокеанской Федерацией клубов ЮНЕСКО и Японской Национальной Федерацией ассоциаций ЮНЕСКО при поддержке компании Mitsubishi, семье Томирис рассказала наставница из центра Shabyt Назира Нурланкызы. Она предложила Томирис попробовать свои силы и помогла в подготовке конкурсной работы.

Работу для участия в фестивале юная Томирис подготовила ещё в минувшем учебном году. Она изобразила себя, занимающуюся балетом и теннисом, а также приложила к полотну сопроводительную записку, в которой рассказала, какие чувства у неё вызывают эти занятия. Рисунок и письмо отправили на рассмотрение комиссии фестиваля.

«Мы долго ждали ответа. В конце мая этого года нам позвонили из ЮНЕСКО и сказали, что Томирис получила гран-при по Казахстану и стала единственной представительницей стран СНГ, получившей приглашение на церемонию награждения в Японию», – говорит мама второклассницы.

В Страну восходящего солнца Томирис поехала с папой. Церемония награждения победителей из разных стран прошла в городе Осака. Затем для детей и их родителей провели насыщенную культурную программу.

Также в программе были мероприятия по культурному обмену с младшими школьниками из одной из школ Осаки и совместное с другими победителями создание художественной работы.

— Для Томирис всё это было очень захватывающе. Конечно, мы немного волновались: путь был долгим — через Алматы и Корею, но оно того стоило. Томирис вернулась вдохновлённой, с новыми друзьями, яркими впечатлениями и ещё большей любовью к своему делу, — поделилась Камила Акенова.

