Фото: скриншот видео / 24.kz

Павлодарский старшеклассник Адиль Агинтаев разработал машину «Чистоход», которая сканирует водную гладь и убирает мусор, фильтруя воду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Работает техника на основе искусственного интеллекта, поэтому строго координирует действия. Со слов разработчика, робот досконально знает свою работу и, возможно, вскоре внесёт посильный вклад в реализацию экологической акции «Таза Қазақстан».

– Робот мой будет собирать на поверхности воды нефть. Дальше мы хотим его более-менее усовершенствовать, чтобы он также был под водой, не только на поверхности воды. Он будет ещё работать на возобновляемых источниках энергии, т.е. солнечные панели и ветровая энергия, - говорит ученик лицея №8 г. Павлодара Адиль Агинтаев.

Сегодня он ищет партнёров для продвижения проекта на коммерческой основе, чтобы наладить сборку роботов, дооснастить их, а позже опробовать в реальных условиях в речном фарватере.