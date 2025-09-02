Новый налог на элитное жилье в Род-Айленде берут на заметку и в других штатах, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Штат Род-Айленд ввел вызвавший бурные дискуссии налог на второе жилье стоимостью более 1 миллиона долларов. Он получил неофициальное название "налог Тейлор Свифт". Налог будет начисляться на неосновные дома и виллы, пустующие свыше полугода, из расчёта 2,5 доллара за каждые 500 долларов оценочной стоимости свыше 1 миллиона долларов. Таким образом, дом в 2 миллиона долларов потребует от хозяев дополнительных годовых выплат в размере 5 тысяч долларов. Налог будет корректироваться с учётом инфляции с середины 2027 года и не коснется жилья, сдаваемого в аренду.

Новую финансовую инициативу прозвали "налогом Тейлор Свифт" из-за особняка, который певица приобрела в элитном районе Уотч-Хилл в 2013 году. Род-Айленд не одинок в тестировании налоговых преобразований. В Монтане с 2026 года также скорректируют налоги на недвижимость - так, чтобы переложить большую часть финансового бремени на владельцев многочисленного жилья и тех, кто практикует краткосрочную аренду. А на острове Кейп-Код в штате Массачусетс - одном из самых известных рынков второго жилья в США - местные власти рассматривают возможность введения регионального сбора с продажи элитной недвижимости, собираясь направить выручку на строительство государственного жилья.

Хотя инструменты разные, цель одна - увеличить поступления в казну и предотвратить появление "спящих" кварталов, где дома простаивают в течение долгих месяцев. Сторонники подобных налоговых инициатив утверждают, что это позволит увеличить приток средств, не перегружая местные семьи с малым и средним доходом. Критики нововведений, в их числе и агенты по продаже недвижимости, предупреждают, что растущие налоги отпугнут состоятельных людей, имеющих или планирующих покупку элитного жилья, что приведет к падению связанных с ними дополнительных доходов - в местных магазинах, ресторанах и.т.д.