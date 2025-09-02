Род-Айленд ввел «налог на Тейлор Свифт»

Экономика,Налоги,США
126
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Новый налог на элитное жилье в Род-Айленде берут на заметку и в других штатах, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Штат Род-Айленд ввел вызвавший бурные дискуссии налог на второе жилье стоимостью более 1 миллиона долларов. Он получил неофициальное название "налог Тейлор Свифт". Налог будет начисляться на неосновные дома и виллы, пустующие свыше полугода, из расчёта 2,5 доллара за каждые 500 долларов оценочной стоимости свыше 1 миллиона долларов. Таким образом, дом в 2 миллиона долларов потребует от хозяев дополнительных годовых выплат в размере 5 тысяч долларов. Налог будет корректироваться с учётом инфляции с середины 2027 года и не коснется жилья, сдаваемого в аренду.

Новую финансовую инициативу прозвали "налогом Тейлор Свифт" из-за особняка, который певица приобрела в элитном районе Уотч-Хилл в 2013 году. Род-Айленд не одинок в тестировании налоговых преобразований. В Монтане с 2026 года также скорректируют налоги на недвижимость - так, чтобы переложить большую часть финансового бремени на владельцев многочисленного жилья и тех, кто практикует краткосрочную аренду. А на острове Кейп-Код в штате Массачусетс - одном из самых известных рынков второго жилья в США - местные власти рассматривают возможность введения регионального сбора с продажи элитной недвижимости, собираясь направить выручку на строительство государственного жилья.

Хотя инструменты разные, цель одна - увеличить поступления в казну и предотвратить появление "спящих" кварталов, где дома простаивают в течение долгих месяцев. Сторонники подобных налоговых инициатив утверждают, что это позволит увеличить приток средств, не перегружая местные семьи с малым и средним доходом. Критики нововведений, в их числе и агенты по продаже недвижимости, предупреждают, что растущие налоги отпугнут состоятельных людей, имеющих или планирующих покупку элитного жилья, что приведет к падению связанных с ними дополнительных доходов - в местных магазинах, ресторанах и.т.д.

 

#США #недвижимость #налог

Популярное

Все
В Пекине началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
Астана принимает VI Континентальный форум спортсменов ОСА
Род-Айленд ввел «налог на Тейлор Свифт»
Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине
Съемки международного музыкального проекта Димаша Кудайбергена стартуют в Казахстане
Токаев: «Поддерживаем инициативу Китая о создании Глобальной организации по сотрудничеству в сфере ИИ»
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В погоне за «зайцами»
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ради хайпа
Стали ездить по правилам
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Президент выступит с Посланием народу Казахстана 8 сентября
Свобода возможна лишь в правовом поле
Оперу «Хан Султан. Алтын Орда» впервые покажут в Татарстане
Коммунальный сектор как долгосрочная инвестиция
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков

Читайте также

Завтра - День шахтера!
Как облагаются элитное жилье, авто и яхты по новому Налогов…
Правительственные здания в США будут строить в античном сти…
Глава Минторговли предупредил владельцев рынков Карагандинс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]