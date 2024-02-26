Родная тетя лишила наследства двух детей в Алматинской области

Наследство детей в виде дома и двух земельных участков незаконно присвоила родная сестра умершего должника по алиментам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Алматинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, женщина подделала согласие органа опеки и попечительства на распоряжение имуществом умершего отца детей.

Для защиты прав детей и обеспечения их будущего по иску прокуратуры области незаконные действия отменены, имущество передано детям.

— По факту подделки документов материалы переданы в органы полиции для принятия процессуального решения, — прокомментировали в надзорном органе.

В ведомстве отметили, что в целом в рамках работы по взысканию алиментов выявлено более 50 фактов незаконного прекращения исполнительных производств судебными исполнителями, несмотря на наличие долгов перед детьми.