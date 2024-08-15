Родоначальник аграрной науки Интервью 15 августа 2024 г. 2:18 41 Беседовал Николай Жоров Казахский НИИ земледелия и растениеводства отмечает 90-летие фото Юрия Беккера Об истории становления и современных исследованиях флагмана казахстанской отраслевой науки мы попросили рассказать председателя правления ТОО «КазНИИЗиР» Шолпан Бастаубаеву. – Шолпан Оразовна, с каким багажом возглавляемый Вами НИИ встречает 90-летний юбилей? – Девять десятилетий – целая эпоха, в которой зафиксировано множество ярких имен тех, кто навсегда вошел в историю аграрной науки, чьи труды внесли огромный вклад в развитие сельского хозяйства Казахстана. Казахский НИИ земледелия и растениеводства (ранее КазНИИЗ им. В. Вильямса) начал действовать 14 августа 1934 года как республиканский научно-методический центр, объединяющий всю научно-исследовательскую работу в области земледелия и растениеводства. В последующем на базе его отделов и лабораторий были созданы: в 1948-м – Казахский НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства; в 1956-м – Всесоюзный НИИ зернового хозяйства; в 1958-м – Казахский НИИ защиты растений. Еще через год – в 1959-м – появились Казахский НИИ плодоводства и виноградарства, Казахский НИИ картофельного и овощного хозяйства. А в 1969 году в состав вновь организованного Казахского НИИ лугопастбищного хозяйства были переданы лаборатории солонцов и отдел селекции и семеноводства многолетних трав. Наконец, в 1981 году отдел рисосеяния института был передан в Казахский НИИ риса. Но и трансформируясь, делясь материально-технической и экспериментаторской базой, Казахский НИИ земледелия и растениеводства остается ведущим научным центром. – В чем уникальность института? – На базе нашего института впервые было организовано рациональное сохранение генофонда 20 сельхозкультур с хранением более 21 тысячи образцов, что составляет треть всего национального генофонда растений республики. На базе Генбанка создана Национальная сетевая коллекция генетических ресурсов сельскохозяйственных растений. Согласно приказу министра сельского хозяйства страны, ТОО «КазНИИЗиР» назначено контролирующим учреждением, обеспечивающим мониторинг и повышение прозрачности использования генетических ресурсов, а также сохранение и развитие генофонда высокоценных сортов сельскохозяйственных растений. В области селекции и семеноводства учеными института создано более 650 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. В настоящее время допущено к использованию в производстве в республике 206 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, в том числе: 35 – озимой пшеницы и тритикале, 40 – кормовых, многолетних трав, 31 – кукурузы, 20 – яровой пшеницы, 26 – масличных, 20 – ячменя, 12 – овса и так далее. Наши сорта занимают около трех миллионов гектаров в Казахстане и странах СНГ. Есть актуальные разработки в области земледелия, нами созданы научные основы формирования и использования адаптивно-ландшафтных систем земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных культур на богарных и орошаемых землях юга и юго-востока республики. Есть наработки по диверсификации и биологизации растениеводства, ресурсосбережению и экологии производства, применению удобрений. Большое место уделяется теме ресурсо- и водосберегающих технологий на основе современных способов капельного, дождевального орошения и прямого посева. – В рыночных условиях фермер сам решает, в каких объемах вносить удобрения и средства химзащиты растений. При этом далеко не каждый из них имеет соответствующее образование. В итоге химикаты зачастую используются на полях выборочно либо от случая к случаю. От такого подхода фермеры, а вместе с ними и государство, недополучают урожаи… – Сельское хозяйство – стратегически важная отрасль, от которой напрямую зависит продовольственная безопасность страны. Именно по этой причине фермеры нуждаются в государственной поддержке. В нашей республике господдержку сельскому хозяйству оказывают в размере 8,5% от валовой стоимости его продукции, что является одним из высоких показателей среди стран – членов ВТО. В свою очередь и фермер должен заботиться о земле, на которой он выращивает культуры. К сожалению, следует отметить, что из года в год пахотные почвы теряют потенциальное плодородие, их состояние ухудшается. Ежегодное отчуждение питательных веществ из почвы идет интенсивно, без возмещения выноса, что приводит к падению количества и качества урожая. Применение органических удобрений практически сведено к нулю, а ежегодное использование одних и тех же марок минеральных удобрений без соблюдения севооборота и учета специфики почв и возделываемых культур оборачивается дисбалансом основных питательных элементов. Поэтому одним из главных вопросов должно быть сохранение и поддержание плодородия почв на основе проведения различных мероприятий по восстановлению их качества (здоровья), которое определяет ежегодную продуктивность сельскохозяйственных культур. Здоровая почва означает здоровые культуры. Она помогает сократить секвестрацию углерода и способствует смягчению процесса изменения климата. Поэтому, я считаю, поднятие вопроса об обязательных мероприятиях по оценке почв и финансировании этих работ со стороны государства – мера необходимая, повышающая ответственность каждого фермера за состоянием земель. – В последние годы уделяется большое внимание разработкам и внедрению водосберегающих технологий на орошаемых землях. Каков вклад НИИ в этой сфере? – Наша республика относится к числу стран с малой обеспеченностью водными ресурсами. Причем около половины из них формируется за пределами государства. Перспективы повышения эффективности орошаемого земледелия неразрывно связаны с широким применением водосберегающих технологий полива, позволяющих снизить расход гидроресурсов и поднять урожайность путем точечной подачи воды и питательных элементов. Учеными нашего НИИ проведены опыты с различными способами полива: поверхностным орошением, дождевальным, спринклерным, подпочвенным и капельным. На проводимых семинарах мы подробно рассказываем фермерам о водосберегающих технологиях: при каких способах орошения происходят наибольшие потери при испарении, какие дешевые методы можно использовать для дополнительного получения влаги. Для решения проблемы водного дефицита необходим комплексный подход: совершенствование законодательства, развитие научных исследований, инвестиции в инфраструктуру, повышение осведомленности населения, сотрудничество между государством, наукой и бизнесом по разработке и утверждению Дорожной карты поэтапного внедрения водосберегающих технологий до 2030 года. – В страну завозится много зарубежной сельскохозяйственной техники, даете ли вы рекомендации по ее применению? – В настоящее время Казахстан импортирует значительное количество сельскохозяйственной техники. По результатам приемочных испытаний, проведенных лабораториями ТОО «НПЦ Агроинженерии», установлено, что около половины всей импортируемой прицепной и навесной техники не адаптированы к почвенно-климатическим условиям Казахстана и не соответствуют требованиям рекомендуемых технологий. – Аграриями широко используются сорта сельхозкультур зарубежной селекции, есть ли примеры приобретения сортов казахстанских селекционеров другими странами? – Семеноводческие компании любой страны мира заинтересованы в расширении площадей возделывания своих сортов⁄гибридов с целью получения большей прибыли и роялти от внедрения их, получения средств для развития селекции и семеноводства своего государства. Поэтому все семеноводческие организации вначале на бесплатной основе или в долг, в оплату только за семена стараются распространить свою продукцию, а затем могут потребовать большие суммы роялти. Практически во всех странах мира имеются некоммерческие организации, которые собирают роялти. Например, во Франции существует объединение селекционеров SICASOV (сельскохозяйственное общество по кооперации селекционеров). Оно защищает права селекционеров, контролирует использование сортов и обеспечивает селекционерам гарантию получения вознаграждения за свои сорта. Денежные средства возвращаются в науку на развитие селекции. – В науке широко применяется обмен достижениями. С какими учреждениями вы поддерживаете связи в Казахстане и за его пределами? – Наш институт является головной организацией и главным координатором по шести научно-техническим программам Казахстана – по генофонду растений; селекции масличных, зернобобовых, кормовых, технических культур; по органическому сельскому хозяйству, то есть проводит организационно-управленческие мероприятия, направленные на достижение высоких научных результатов исследований. В области международного сотрудничества работаем с ведущими международными центрами и зарубежными научно-исследовательскими организациями по 42 меморандумам и договорам о научно-технической деятельности. #растениеводство #земледелие #90-летие #НИИ #КазНИИЗиР