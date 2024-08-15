Родоначальник аграрной науки

Об истории становления и современных исследованиях флагмана казахстанской отраслевой науки мы поп­росили рассказать председателя правления ТОО «КазНИИЗиР»­ Шолпан Бастаубаеву.

– Шолпан Оразовна, с каким багажом возглавляемый Вами НИИ встречает 90-летний юбилей?

– Девять десятилетий – целая эпоха, в которой зафиксировано множество ярких имен тех, кто навсегда вошел в историю аграрной науки, чьи труды внес­ли огромный вклад в развитие сельского хозяйства Казахстана.

Казахский НИИ земледелия и растениеводства (ранее КазНИИЗ­ им. В. Вильямса) начал действовать 14 августа 1934 года как республиканский научно-методический центр, объединяющий всю научно-исследовательскую работу в области земледелия и растениеводства. В последующем на базе его отделов и лабораторий были созданы: в ­1948-м – Казахский НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства; в ­1956-м – Всесоюзный НИИ зернового хозяйства; в ­1958-м – Казахский НИИ защиты растений.

Еще через год – в 1959-м – появились Казахский НИИ плодоводства и виноградарства, Казахский НИИ картофельного и овощного хозяйства. А в 1969 году в состав вновь организованного Казахского НИИ лугопастбищного хозяйства были переданы лаборатории солонцов и отдел селекции и семеноводства многолетних трав.

Наконец, в 1981 году отдел рисосеяния института был передан в Казахский НИИ риса. Но и трансформируясь, делясь материально-технической и экспериментаторской базой, Казахский НИИ земледелия и растениеводства остается ведущим научным центром.

– В чем уникальность института?

– На базе нашего института впервые было организовано рациональное сохранение генофонда 20 сельхозкультур с хранением более 21 тысячи образцов, что составляет треть всего национального генофонда растений республики.

На базе Генбанка создана Национальная сетевая коллекция генетических ресурсов сельскохозяйственных растений. Соглас­но приказу министра сельского хозяйства страны, ТОО «КазНИИЗиР»­ назначено контролирующим учреждением, обеспечивающим мониторинг и повышение прозрачности использования генетических ресурсов, а также сохранение и развитие генофонда высокоценных сортов сельскохозяйственных растений.

В области селекции и семеноводства учеными института создано более 650 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. В нас­тоящее время допущено к использованию в производстве в республике 206 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, в том числе: 35 – озимой пшеницы и тритикале, 40 – кормовых, многолетних трав, 31 – кукурузы, 20 – яровой пшеницы, 26 – масличных, 20 – ячменя, 12 – овса и так далее.

Наши сорта занимают около трех миллионов гектаров в Казахстане и странах СНГ. Есть актуальные разработки в облас­ти земледелия, нами созданы научные основы формирования и использования адаптивно-ланд­шафтных систем земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных культур на богарных и орошаемых землях юга и юго-востока республики.

Есть наработки по диверсификации и биологизации растениеводства, ресурсосбережению и экологии производства, применению удобрений. Большое место уделяется теме ресурсо- и водосберегающих технологий на основе современных способов капельного, дождевального орошения и прямого посева.

– В рыночных условиях фермер сам решает, в каких объемах вносить удобрения и средства химзащиты рас­тений. При этом далеко не каждый из них имеет соответствующее образование. В итоге химикаты зачастую используются на полях выборочно либо от случая к случаю. От такого подхода фермеры, а вместе с ними и государство, недополучают урожаи…

– Сельское хозяйство – стратегически важная отрасль, от которой напрямую зависит продовольственная безопасность страны. Именно по этой причине фермеры нуждаются в государственной поддержке.

В нашей республике господдержку сельскому хозяйству оказывают в размере 8,5% от валовой стоимости его продукции, что является одним из высоких показателей среди стран – членов ВТО. В свою очередь и фермер должен заботиться о земле, на которой он выращивает культуры. К сожалению, следует отметить, что из года в год пахотные почвы теряют потенциальное плодородие, их состояние ухудшается.

Ежегодное отчуждение питательных веществ из почвы идет интенсивно, без возмещения выноса, что приводит к падению количества и качества урожая. Применение органических удоб­рений практически сведено к нулю, а ежегодное использование одних и тех же марок минеральных удобрений без соблюдения севооборота и учета специфики почв и возделываемых культур оборачивается дисбалансом основных питательных элементов.

Поэтому одним из главных воп­росов должно быть сохранение и поддержание плодородия почв на основе проведения различных мероприятий по восстановлению их качества (здоровья), которое определяет ежегодную продуктивность сельскохозяйственных культур.

Здоровая почва означает здоровые культуры. Она помогает сократить секвестрацию углерода и способствует смягчению процесса изменения климата. Поэтому, я считаю, поднятие вопроса об обязательных мероприятиях по оценке почв и финансировании этих работ со стороны государства – мера необходимая, повышающая ответственность каждого фермера за состоянием земель.

– В последние годы уделяется большое внимание разработкам и внедрению водосберегающих технологий на орошаемых землях. Каков вклад НИИ в этой сфере?

– Наша республика относится к числу стран с малой обеспеченностью водными ресурсами. Причем около половины из них формируется за пределами государства. Перспективы повышения эффективности орошаемого земледелия неразрывно связаны с широким применением водосберегающих технологий полива, позволяющих снизить расход гидроресурсов и поднять урожайность путем точечной подачи воды и питательных элементов.

Учеными нашего НИИ проведены опыты с различными способами полива: поверхностным орошением, дождевальным, спринклерным, подпочвенным и капельным. На проводимых семинарах мы подробно рассказываем фермерам о водосберегающих технологиях: при каких способах орошения происходят наибольшие потери при испарении, какие дешевые методы можно использовать для дополнительного получения влаги.

Для решения проблемы водного дефицита необходим комп­лексный подход: совершенствование законодательства, развитие научных исследований, инвес­тиции в инфраструктуру, повышение осведомленности населения, сотрудничество между государством, наукой и бизнесом по разработке и утверждению Дорожной карты поэтапного внедрения водосберегающих технологий до 2030 года.

– В страну завозится много зарубежной сельскохозяйственной техники, даете ли вы рекомендации по ее применению?

– В настоящее время Казахстан импортирует значительное количество сельскохозяйственной техники. По результатам приемочных испытаний, проведенных лабораториями ТОО «НПЦ Агроинженерии», установлено, что около половины всей импортируемой прицепной и навесной техники не адаптированы к поч­венно-климатическим условиям Казахстана и не соответствуют требованиям рекомендуемых технологий.

– Аграриями широко используются сорта сельхозкультур зарубежной селекции, есть ли примеры приобретения сортов казахстанских селекционеров другими странами?

– Семеноводческие компании любой страны мира заинтересованы в расширении площадей возделывания своих сортов⁄гибридов с ­целью получения большей прибыли и роялти от внедрения их, получения средств для развития селекции и семеноводства своего государства.

Поэтому все семеноводческие организации вначале на бесплатной основе или в долг, в оплату только за семена стараются распространить свою продукцию, а затем могут потребовать большие суммы роялти.

Практически во всех странах мира имеются некоммерческие организации, которые собирают роялти. Например, во Франции существует объединение селекционеров SICASOV (сельскохозяйственное общество по ко­операции селекционеров). Оно защищает права селекционеров, контролирует использование сортов и обеспечивает селекционерам гарантию получения вознаграждения за свои сорта.

Денежные средства возвращаются в науку на развитие селекции.

– В науке широко применяется обмен достижениями. С какими учреждениями вы поддерживаете связи в Казахстане и за его пределами?

– Наш институт является головной организацией и главным координатором по шести научно-техническим программам Казахстана – по генофонду рас­тений; селекции масличных, зернобобовых, кормовых, технических культур; по органическому сельскому хозяйству, то есть проводит организационно-управленческие мероприятия, направленные на достижение высоких научных результатов исследований.

В области международного сот­рудничества работаем с ведущими международными центрами и зарубежными научно-исследовательскими организациями по 42 меморандумам и договорам о научно-техничес­кой деятельности.