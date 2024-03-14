Родственникам чиновников начисляли зарплату за работу, которую они не выполняли

Общество
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Любовь Доброта, Туркестанская область

Государственных служащих Центра занятости и акимата села Атамекен Жетысайского района подозревают в хищении бюджетных средств. Они якобы придумали схему, по которой сбылась мечта тех, кто хотел бы ничего не делать, получая за это деньги. Впрочем, кому достались деньги, сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов. Речь идет о сумме в 24 млн тенге. Эти деньги по документам выплачены местным жителям из числа безработных.

фото из архива "КП"

По версии следствия, сотрудники местных исполнительных органов фиктивно привлекали граждан к общественным работам, в том числе в рамках молодежной практики. Должностные лица незаконно выносили приказы о приеме на работу и самостоятельно на ежемесячной основе перечисляли заработные платы на их счета в АО «Казпочта» и банках, в последующем средства обналичивались другими лицами.

Выяснилось, что более 30 граждан, получивших статус безработных, фактичес­ки какие-либо общественные работы не выполняли и даже не знали о своем приеме на работу. Также имеются факты, когда сотрудники документально принимали на работу своих родственников и знакомых.

#хищение #проверка #бюджет #чиновники #фиктивное трудоустройство

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Родственникам чиновников начисляли зарплату за работу, которую они не выполняли
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