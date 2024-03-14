Родственникам чиновников начисляли зарплату за работу, которую они не выполняли
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Любовь Доброта, Туркестанская область
Государственных служащих Центра занятости и акимата села Атамекен Жетысайского района подозревают в хищении бюджетных средств. Они якобы придумали схему, по которой сбылась мечта тех, кто хотел бы ничего не делать, получая за это деньги. Впрочем, кому достались деньги, сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов. Речь идет о сумме в 24 млн тенге. Эти деньги по документам выплачены местным жителям из числа безработных.