Родственникам чиновников начисляли зарплату за работу, которую они не выполняли

По версии следствия, сотрудники местных исполнительных органов фиктивно привлекали граждан к общественным работам, в том числе в рамках молодежной практики. Должностные лица незаконно выносили приказы о приеме на работу и самостоятельно на ежемесячной основе перечисляли заработные платы на их счета в АО «Казпочта» и банках, в последующем средства обналичивались другими лицами.

Выяснилось, что более 30 граждан, получивших статус безработных, фактичес­ки какие-либо общественные работы не выполняли и даже не знали о своем приеме на работу. Также имеются факты, когда сотрудники документально принимали на работу своих родственников и знакомых.