Рога сайги на 1,2 млрд тенге нашли у жителя области Жетісу

Сотрудники УБОП ДП совместно с сотрудниками ДКНБ и департамента ПС КНБ РК по области Жетысу задержали подозреваемого, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Фото: Polisia.kz

Житель области подозревается в незаконном обращении с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений и животных, а также их частями и дериватами.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Панфиловского района был задержан мужчина, 39 лет. При обыске на чердаке его дома были обнаружены 7 картонных коробок, обмотанных скотчем. Внутри этих коробок находились рога сайгака в количестве 464 штук», – отметил замначальника ДП Ельдар Абдикенов.

На обнаруженные рога назначена судебно-биологическая экспертиза, которая позволит установить их происхождение и подлинность. Предварительная сумма ущерба оценивается в более чем 1,2 млрд тенге, однако окончательная сумма ущерба будет определена по результатам экспертизы. Досудебное расследование продолжается, и все обстоятельства дела тщательно изучаются.