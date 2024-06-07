Рога сайги на 1,2 млрд тенге нашли у жителя области Жетісу

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Сотрудники УБОП ДП совместно с сотрудниками ДКНБ и департамента ПС КНБ РК по области Жетысу задержали подозреваемого, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Фото: Polisia.kz

Житель области подозревается в незаконном обращении с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений и животных, а также их частями и дериватами.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Панфиловского района был задержан мужчина, 39 лет. При обыске на чердаке его дома были обнаружены 7 картонных коробок, обмотанных скотчем. Внутри этих коробок находились рога сайгака в количестве 464 штук», – отметил замначальника ДП Ельдар Абдикенов.

На обнаруженные рога назначена судебно-биологическая экспертиза, которая позволит установить их происхождение и подлинность. Предварительная сумма ущерба оценивается в более чем 1,2 млрд тенге, однако окончательная сумма ущерба будет определена по результатам экспертизы. Досудебное расследование продолжается, и все обстоятельства дела тщательно изучаются.

«Правоохранительные органы прилагают все усилия для установления всех фактов и привлечения виновных к ответственности. Этот случай подчеркивает важность защиты редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. Незаконная торговля такими ресурсами наносит огромный ущерб экосистеме и нарушает природный баланс. Сохранение биоразнообразия и защита природы являются приоритетными задачами для государственных органов и общества в целом», - подчеркнули в МВД.

 

#браконьерство #сайга #рога

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