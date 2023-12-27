Рога сайги почти на 2 млрд тенге обнаружили у иностранца в Костанайской области

Правонарушитель спрятал их в багажнике машины, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД.

Фото: polisia.kz

Вечером 22 декабря на республиканской автодороге Екатеринбург – Алматы на выезде из Костаная правоохранители в ходе осмотра остановленного автомобиля в багажном отделении обнаружили 3 дорожные сумки, принадлежащие 29-летнему гражданину ближнего зарубежья.

«В сумках находилось 916 рогов сайги и около 7,5 млн тенге. Предположительно, правонарушитель нанес государству ущерб около 2 млрд тенге. Полиция начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами»», – рассказал начальник УБОП ДП Костанайской области Серик Байгонов.

В департаменте полиции добавили, что проводятся все необходимые следственные мероприятия, назначен комплекс соответствующих экспертиз. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания и находится под стражей.

