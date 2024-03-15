Рога сайги в запасном колесе пытались вывезти из Казахстана в Китай

Фото: Минфин РК

На границе с Китаем таможенниками МЦПС-Хоргос области Жетысу совместно с пограничной службой КНБ при осмотре автомобиля в запасном колесе обнаружены рога сайги.

«Данное автотранспортное средство следовало из РК на территорию СЭЗ «МЦПС Хоргос». Проводятся процессуальные действия. Ответственность за такое деяние предусмотрена статьей «Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов», – сообщает пресс-служба минфина.

МЦПС-Хоргос возобновил функционирование с апреля 2023 года. Со дня открытия выявлено 797 фактов нарушений таможенного законодательства, рассмотрено 134 административных дел, взыскано штрафов на сумму более 40,5 млн тенге.