Роман Скляр посетил Ашхабад с рабочим визитом

20 мая 2022 года казахстанская делегация во главе с первым заместителем Премьер-министра Романом Скляром посетила Ашхабад с рабочим визитом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В ходе встречи с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым было отмечено, что нынешний год является знаковым для двух государств, которые отметят 30-летие установления дипломатических отношений.

Стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-туркменского сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной и энергетической сферах. Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан 24-25 октября 2021 года.

В рамках визита также состоялись отдельные переговоры с заместителями председателя Кабинета министров Туркменистана Шахымом Абдрахмановым, Чары Гылыджовым и Эсенмыратом Оразгельдиевым, в ходе которых были детально рассмотрены практические меры дальнейшего углубления экономического сотрудничества.