Фото: @cristiano

«Собственный капитал Роналду в настоящее время вырос до $1,4 млрд согласно индексу миллиардеров Bloomberg, который впервые оценивает его состояние, что делает его первым футболистом с идентифицированным индексом, достигшим этого статуса», - говорится в публикации агентства Bloomberg.

Роналду долгое время соперничал по доходам с аргентинцем Лионелем Месси, однако с 2023 года ситуация изменилась. В прошлом году Роналду подписал рекордный контракт с саудовским клубом «Ан-Наср» на $200 млн, а в июне контракт был продлен и теперь оценивается более чем в $400 млн.

Месси в свою очередь, с 2023 года играющий за американский клуб «Интер Майами», зарабатывает меньше, но в будущем может получить долю в клубе, что позволит ему приблизиться к Роналду по состоянию.

6 сентября Роналду забил свой 140-й гол, выступая за сборную Португалии по футболу, и обновил мировой рекорд в ходе отборочного матча чемпионата мира по футболу – 2026 (ЧМ-2026) против команды Армении.