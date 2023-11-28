Роналду установил мировой рекорд и вошел в историю

Криштиану стал первым игроком в истории футбола, забившим наибольшее количество голов в топ-лигах

Фото: rusfootball.info

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

"Это произошло после матча 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Ахуда" (3:0). На встрече Роналду оформил дубль. Особенно красивым получился второй гол в исполнении португальца. Этот дубль позволил 38-летнему Криштиану установить очередное достижение: теперь на его счету 527 голов в высших национальных дивизионах", - пишет портал.

Как отмечается, Роналду стал первым игроком в истории футбола, забившим наибольшее количество голов в топ-лигах.

Таким образом, португалец обошел по этому показателю нападающего Йозефа Бицана, который выступал в чемпионатах Австрии и Чехословакии с 1931-го по 1957 год и забил 526 мячей.

Статистика голов Роналду по клубам:

"Реал" Мадрид – 311

"Манчестер Юнайтед" – 103

"Ювентус" – 81

"Аль-Наср" – 29

"Спортинг" – 3

Добавим, что Роналду является лучшим бомбардиром в истории футбола в официальных матчах, в национальных сборных, в чемпионатах Европы, в международных матчах на клубном уровне, в Лиге чемпионов УЕФА, в Клубном чемпионате мира.