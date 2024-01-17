Россия попросила Казахстан увеличить поставки яиц в их магазины

Жумангарин поручил в кратчайшие сроки изыскать возможность увеличения поставок яиц в РФ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместители премьер-министров Казахстана и России Серик Жумангарин и Алексей Оверчук обсудили онлайн актуальные вопросы двусторонней торговли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Как сообщается, российская сторона обратилась к казахстанской с просьбой об увеличении поставок куриных яиц в их торговые сети.

Серик Жумангарин дал поручение Министерству сельского хозяйства в кратчайшие сроки рассмотреть этот вопрос и изыскать возможность увеличения поставок казахстанского продукта в приграничные регионы РФ.

Вице-премьер подчеркнул, что в вопросах продбезопасности необходима гибкость в принятии решений.