Россиянин устроил нарколабораторию в Косшы

Оперативники управления по противодействию наркопреступности и отдела полиции Косшы задержали на территории жилого массива "Лесная поляна" мужчину, у которого были изъяты самодельные приспособления для курения и около 100 спичечных коробков с марихуаной, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Акмолинской области.

"В целях установления канала приобретения вышеуказанных наркотических средств полицейские провели успешную спецоперацию в Косшы. В результате задержан 39-летний гражданин Российской Федерации. В доме, который был арендован иностранцем, полицейские обнаружили и изъяли 35 кустов растений весом 19 кг, схожих с растениями конопли, вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета со специфическим запахом, которое сушилось на москитных сетках. Здесь же оперативники изъяли различные приспособления, предназначенные для выращивания и изготовления наркотических средств, в том числе специальные лампы для имитации солнечного света, удобрение для почвы, температурные датчики", - проинформировали в областном ДП.

В полиции отметили, что с августа 2011 года, фигурант находится в межгосударственном розыске УМВД России по Тюменской области за совершение преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В рамках досудебного расследования по ст.297 ч.2 УК РК, также возбуждено уголовное дело по факту незаконного культивирования наркосодержащих растений (ст. 300 ч.2 УК РК).

Сотрудники полиции проводят необходимые следственные мероприятия. Фигурант арестован.