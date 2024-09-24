Бежавшего из Казахстана россиянина задержали в Испании

Задержания
98
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Он совершил разбой в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В городе Аликанте по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан гражданин России, объявленный в международный розыск за совершение разбоя на терротории столицы.
 
В 2016 году мужчина в составе группы лиц незаконно проник в дом, где с применением насилия завладел имуществом на общую сумму свыше 4 млн тенге.
 
В настоящее время задержанный содержится под стражей до решения вопроса об экстрадиции в нашу страну.

#Испания #разбой #россиянин

Популярное

Все
Обнаружены малоизвестные факты о студенческих годах Каныша Сатпаева
Аманжол Кошанов – легенда экономической науки
Династия Абиевых: история труда и успеха
В Атырауской области не хватает более 180 медицинских работников
Девять миллилитров надежды
На фоне затянувшегося ремонта детской облбольницы решили возвести госпиталь для детей
Ферросплавному заводу выписали штраф
Нехватка электрических мощностей тормозит развитие экономики Костанайской области
За базар ответишь!
Повысить престиж колледжей
Изжить психологию временщиков
Отделение госпитальной фармации открыто в Шымкенте
Казахстан принял участие в Саммите будущего ООН
Ожерелье из скотча и брошь из силикона
Ей все не эдак, все не так
Путь к энергетической независимости
Женская сборная Казахстана завоевала серебряные медали на Всемирной шахматной олимпиаде
Жизнь города в объективе ровесника
Необходим эффективный и достойный ответ
Наш следующий соперник – национальная команда Португалии
Труба пока не готова
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Либо атом, либо веерные отключения
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Обеспечение атомной энергетики необходимыми кадрами – очень важный процесс - Национальный ядерный центр РК
Рекордные 6 000 бегунов участвовали в Shymkent Marathon
Угнанные или списанные на металлолом авто предлагают некоторые автосалоны в ЗКО
Принцип «слышащего государства»
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
Дело Мырзахметова: Антикор возвратил государству дополнительно 7 млрд тенге
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Как проверить сертификат качества на продукцию и услуги halal
Глава государства поздравил казахстанцев со 100-летним юбилеем Бердибека Сокпакбаева
Гол казахского форварда признан самым быстрым в истории ЧМ по футзалу
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Солнце – это тоже ядерный реактор
Школьники и льготники смогут ездить без карточек в автобусах Астаны
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
В Экибастузе до сих пор не могут побороть гнус
Двое водителей устроили драку на дороге в Павлодаре - ВИДЕО
Дожди с грозами и похолодание ожидаются в Казахстане
На сколько вырастет пенсия в 2025 году
Бибисара Асаубаева стала второй на Гран-при ФИДЕ в Тбилиси
Сместить акценты предложили участники программы «Таза Қазақстан»
Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
В ЕС назвали необоснованным объявление результатов выборов президента Венесуэлы
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Новое общественное пространство открыли в Астане
Участок улицы Сыганак в столице частично перекрыт
Большое путешествие на маленьких авто
В ФРГ арестован подозреваемый в нападении в Золингене
Казахстанский десантник завоевал «золото» на ЧМ по гиревому спорту
Как государство сокращает свое присутствие в экономике
Экипаж Starliner застрял на МКС до 2025 года
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день

Читайте также

Костанаец угнал приехавшую на вызов машину скорой помощи
Похищали товары и машины: 50 членов ОПГ задержали в разных …
Находившихся в розыске мошенников задержало МВД РК
Александра Усика арестовали в Польше

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]