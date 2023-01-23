Россыпь наград

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Аскар Бейсенбаев

Студенческая сборная Казахстана на состязаниях в американском Лейк-Плэсиде уже завоевала семь наград различного достоинства.

Национальная студенческая команда нашей страны в общем медальном зачете зимней Универсиады-2023 занимает почетное девятое место. Тройку лидеров возглавляет Япония, у которой уже 47 наград («золото» – 21 , «серебро» – 16 и «бронза» – 10), далее располагаются спортсмены Южной Кореи – 20 (8–6–6) и Польши – 17 (5–6–6).

Напомним, что первыми наг­рады в копилку Казахстана, причем сразу золотые, принес­ли батлонист Вадим Куралес, а также «летающий лыжник» Данил Васильев, о чем мы сообщали в предыдущих номерах газеты. Их эстафету поддержали и другие наши атлеты.

Так, третью золотую медаль и первую бронзовую награду для нас вновь завоевали биатлонисты, участвовавшие в спринтерской гонке на 10 км. Первым на этой дис­танции стал Бекентай Турлубеков, а на третью ступень пьедес­тала почета поднялся Александр Мухин. Стоит отметить, что четвертое и пятое места также остались за казах­станцами – Кириллом Бауэром и Вадимом Куралесом. «Сереб­ро» же в этой дисциплине завоевал хозяин состязаний американец Бьорн Уэстервелт.

Двукратным обладателем наград Универсиады стал Данил Васильев, который в паре с Сергеем Ткаченко в прыжках на лыжах с трамплина завоевал еще и «серебро» в командном соревновании. Казахстанский дуэт опередили лишь австрийцы, а третьими здесь стали японцы.

Вторую серебряную награду казахстанцы взяли в шорт-треке в смешанной эстафете, где они совсем немного уступили Франции, но при этом опередили Японию. В составе нашей команды выступили Яна Хан, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Алишер Абулкатимов, Адиль Галиахметов, Еркебулан Шамуханов. Здесь отдельно стоит отметить Яну Хан, которая еще и выступила в финале в забеге на 500 м и стала четвертой, уступив доли секунды кореянке Пак Джи Юн, получившей «бронзу». Первое место здесь взяла еще одна представительница Южной Кореи Чхве Мин Джон, а «серебро» – у китаянки Ичао Ван.

Седьмую награду – «бронзу» – нам принесла женская сборная по лыжным гонкам в эстафете три по пять километ­ров. Первыми в этом виде сос­тязаний финишировали представительницы Финляндии, второе место заняла коман­да Норвегии, а третьими к финишу пришли казахстанки Айша Ракишева, Ксения Шалыгина, Надежда Степашкина.

Несколько слов о хоккейном турнире Универсиады. Вчера студенческая сборная Казахстана по хоккею уступила в полуфинальном поединке коман­де Канады со счетом 1:4. Единственную шайбу на 25-й минуте у нас забросил Данил Бутенко, который реализовал большинство с передачи Максима Мухаметова. В параллельном матче сборная США вырвала победу у Японии со счетом 4:3. Сегодня в финальном поединке американцы и канадцы разыграют золотые награды, а Казахстан и Япония поборются за «бронзу».

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