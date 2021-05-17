Рожденный летать

Открытие в столице памятника дважды Герою Советского Сою­за Талгату Бегельдинову стало одним из знаковых событий в канун Дня Победы. Монумент, посвященный легендарному летчику, установлен на проспекте Сарыарка, в том месте, где к нему примыкает улица, носящая имя Героя. Принявший участие в торжественном мероприятии министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев отметил, что вся жизнь Талгата Бегельдинова – пример высокой доблести и отваги, профессионализма и преданности Родине.

– За годы войны он совершил 305 вылетов на штурмовике «Ил-2». Это 500 часов в воздухе. Он успешно выполнял самые ответственные задания. За героические подвиги был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной войны I и II степеней, был дважды удостоен звания Героя Советского Сою­за, – сказал глава оборонного ведомства.

Ветеран Вооруженных сил Сапаргали Жагипаров считает, что ему как военному журналисту повезло увидеть воочию и общаться с генерал-майором авиа­ции Талгатом Бегельдиновым. Одна из таких встреч с Талгатом Якубековичем произошла в аэро­порту Алматы, когда Герой готовился вылететь в Москву на встречу с однополчанами.

– Небольшого роста, кряжис­тый, скромный и рассудительный генерал с сединой на висках с теплотой вспоминал о боевом пути, своих друзьях-товарищах, – говорит ветеран казахстанской армии.

В годы юности Талгата Бегельдинова популярным был лозунг «Молодежь – на самолет!». Мальчишки и девчонки грезили небом, рвались в авиацию, восхищались легендарным летчиком Валерием Чкаловым, которого к тому времени знал весь мир.

– Когда видел пилотов, одетых в кожаные куртки, невольно хотелось стать им подобным. Они казались необыкновенными людьми, – признавался Герой. – Мечта летать привела в аэроклуб, затем в военную авиационную школу пилотов. И нашей задачей было освоить боевую технику, тщательно подготовиться к будущим воздушным боям.

Перед глазами всегда был первый сбитый фашистский «мессер». Сержант из Казахстана вступил в схватку с матерым волком, у которого за спиной было 108 уничтоженных самолетов. Немец в звании майора где только не летал, пиратствовал в небе Бельгии и Франции, воевал на Балканах! И он не мог поверить, что сбил его простой сержант, без большого опыта. Об этом Герой узнал из уст своего командира авиадивизии Николая Каманина. Для комдива этот факт был тоже нестандартным: «Это первый в истории моей дивизии бой штурмовика с истребителем с таким отрадным исходом».

Сражений в небе было немало, к ним готовились тщательно, с каждым разом убеждаясь в том, что если умело использовать бое­вую технику, то можно дос­тичь отличных результатов. Так, в сентябре 1943 года в воздушных боях над Днепром было доказано, что «штурмовик» может быть хорошим воздушным бойцом. Когда под прикрытием группы истребителей были уничтожены 6 из 13 бомбардировщиков противника, штурмовик Талгата Бегельдинова обрушился на наземную военную технику врага, где на шоссе сплошной вереницей двигались танки, автомашины, бензоцис­терны с горючим, бронетранс­портеры с пехотой. На войне, рассказывал Талгат Якубекович, не бывает без потерь. Он вспоминал и сражения за Харьков, когда был сбит фашистом.

– Возвращаясь с боевого задания, – рассказывал ветеран, – мы столкнулись с группой вражес­ких бомбардировщиков в сопровождении истребителей. «Мессершмиттов» было достаточно, десятка два. Мне на первых порах везло, но вскоре почувствовал неладное со своим самолетом. Как назло, тут же появились еще 2 «мессершмитта». Считая, что бороться с ними в лобовую на неисправной машине невозможно, стал маневрировать. Но истребители взяли меня в тиски и начали расстреливать машину. Вскоре задымил мотор. Вместе со стрелком Яковенко успели выпрыгнуть из падающей машины и оказались в тылу врага. Лишь через 15 дней, после многих испытаний и невзгод, сумел перейти линию фронта. Настроение было скверное, так как потерял своего стрелка Яковенко. Вернувшись в свой полк, продолжил боевые полеты.

По мнению Талгата Бегельдинова, кто в авиации не служил, тот лиха не хлебал. Он с благодарностью вспоминал своих первых наставников: командира эскадрильи Героя Советского Сою­за Степана Пошивальникова и его заместителя Михаила Одинцова – впоследствии дваж­ды Героя Советского Союза. Они многого требовали по службе, в то же время учили, оберегали в бою. Водили новичка в бой, и не было случая, чтобы не выполнили задание, которое командование поручало. Каждый боевой вылет был настоящим уроком.

Однажды, возвращаясь с очередного задания, еще не перелетев территорию врага, Талгат Якубекович вдруг услышал в шлемофоне: «Командир, «мессершмитт» на хвосте!» И действительно на хвосте висел вражеский истребитель. Стал маневрировать, «мессер» не отстает, но и не стреляет. Чувствовалось, что за штурвалом – опытный ас. Казахстанца это задело за живое. Решил разделаться с гадом. И тут опять голос боевого товарища: «Командир, истребитель улетел восвояси!»

Уже на земле, доложив командованию о выполнении боевого задания, шел вдоль кромки аэродрома и увидел тот самый «мессер», садившийся на посадочную полосу. Только тогда понял, что это был вовсе не «мессершмитт», а истребитель американского производства, за штурвалом которого сидел гроза фашистов – легендарный Александр Покрышкин, выполнивший в годы войны 600 боевых вылетов, сбивший 59 самолетов противника, ставший впоследствии трижды Героем Советского Союза и маршалом авиации.

– Узнав о том, что я летел на самолете под седьмым номером, решил он со мной познакомиться поближе, – вспоминал Талгат Якубекович. – «Как, тяжело было? Ничего, молодец, джигит, испытание выдержал, летное искусство освоил отлично», – с этими словами Покрышкин обнял меня. Да, было приятно, что настоящий ас (в то время он был полковником, командиром дивизии) так оценил мой труд. С тех пор наша фронтовая дружба не прерывалась. В послевоенное время, будучи слушателем Военно-воздушной академии, не раз бывал в гостях у маршала авиации. Несмотря на свое величие и заслуги, он всегда оставался скромным, добрым, отзывчивым, любил побалагурить. Своей супруге, шутя, говорил: «Этого парня я когда-то до смерти напугал».

Свой первый боевой вылет сержант Бегельдинов совершил 17 февраля 1943 года. Сброшенные Талгатом бомбы упали точно на бензохранилище. При втором заходе он поджег склад боеприпасов. Когда вернулись на аэродром, командир полка майор Митрофанов похвалил молодого летчика. И эта похвала воодушевила Бегельдинова. У отважного летчика были бои над Курской дугой, он принимал участие в Корсунь-Шевченковской операции.

К июню 1944 года заместитель командира эскадрильи

144-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии старший лейтенант Бегельдинов совершил уже 155 боевых вылетов на разведку и штурмовку вражеских укреплений, аэродромов, железнодорожных узлов, скоплений войск противника. За отвагу и боевое мастерство, проявленные при освобождении городов Знаменки, Кировограда, за лично сбитые в воздушных боях 4 вражеских самолета и эффективное содействие наземным войскам при выходе на государственную границу СССР гвардии старшему лейтенанту Талгату Бегельдинову 26 октяб­ря 1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза.

Командир эскадрильи Талгат Бегельдинов принял участие в битве за Берлин. Второй медали «Золотая Звезда» гвардии капитан Талгат Бегельдинов был удостоен 27 июня 1945 года за умелое руководство эскад­рильей и боевые подвиги при штурмовке скопления войск и техники противника в боях за города Краков, Оппельн, Катовице, Бреслау и Берлин.

После войны в 1950 году казахстанец окончил Военно-воздушную академию. Служил в штурмовом авиаполку в Украине, руководил штабом в Краснодарской высшей школе штурманов ВВС. По состоянию здоровья Талгат Якубекович Бегельдинов ушел в отставку, но его жизнь и в дальнейшем была связана с авиацией.

Получив еще одно высшее образование – инженерно-строительное, ветеран войны внес большой вклад в возведение промышленных и социально-культурных объектов в Казахстане. В ряде крупных городов под его руководством были построены около двух десятков взлетно-посадочных сооружений.

Умер Герой на 93-м году жизни. В память о знаменитом пилоте Талгате Бегельдинове установлены бюсты в Кокшетау и других городах. Его имя носят Военный институт Сил воздушной обороны в Актобе и Республиканская военная школа-интернат в Караганде.