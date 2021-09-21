​Розовый фламинго здесь танцевал когда-то...

Краснокнижные птицы на фоне строек левобережья – зрелище удивительное. Это одна из причин, по которым экологи называют Талдыколь уникальным местом, которое может стать не только полноценным природным резерватом в центре столицы, но и привлечь внимание туристов. Птицы танцуют на воде и радуют глаз. Столица, возможно, будет единственным городом в мире, в центр которого прилетают розовые фламинго, которые символизируют надежду, прекрасные грезы и исполнение желаний.

Пока же рядом и на месте Малого Талдыколя планируется строи­тельство жилого комплекса с инф­раструктурой: школой, больницей, детскими садами. При этом застройщик намерен сохранить около 20 га акватории озера, которая изначально превышала 600 га. Оставляемую часть водоема обещают превратить в парковую зону.

По данным столичного акима­та, водно-болотистый объект Малый Талдыколь был накопителем сточных вод, он не имеет естественной связи с озером Большой Талдыколь и не оказывает взаимного влияния посредством поверхностного притока и подземных вод. В целях безопас­ности и создания комфортного проживания для жителей близлежащих районов Малый Талдыколь будет очищен от вредных веществ. Водная гладь Малого Талдыколя (улица Сыганак с севера, продолжение улицы Е-22 с юга, проспект Туран с востока и улица Чингиза Айтматова с западной стороны), которая расстилается на 20 га, будет сохранена. Также будут проведены дноуглубительные работы для того, чтобы повысить уровень воды. Таким образом, болотис­тое место станет очищенным водоемом и будет представлять собой парковую зону.

Город строится в рамках реа­лизации Генерального плана столицы, утвержденного постановлением Правительства, – это компактная застройка города. К примеру, территории проспекта Туран, ТРЦ «Хан-Шатыр», ЖК «Зеленый квартал» некогда также представляли собой болото.

На самом Талдыколе (Большой Талдыколь) будет своя экологическая инфраструктура. Возле озера Талдыколь появится первый в стране природный парк с заповедной и лесопарковой зоной. Не менее привлекательным местом станет второй экопарк – у озера Майбалык (юго-восточная сторона по направлению в аэропорт), сообщает управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы.

На экологическом совете под руководством заместителя акима Нурлана Солтамбекова рассмот­рели вопрос по сохранению и соз­данию рекреационной зоны на Малом Талдыколе. По данным специалистов, в случае если на водно-болотном объекте Малый Талдыколь не будут проведены дноуглубительные работы, объект на протяжении нескольких лет полностью высохнет, так как там проходит естественный процесс высыхания воды. Нурлан Солтамбеков поручил разработать проектно-сметную документацию по созданию рекреа­ционной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса на Малом Талдыколе, где протяженность водной глади будет простираться на не менее 20 га. Запланированные дно­углубительные работы поз­волят очистить воду от донных, иловых и других вредных отложений, увеличить среднюю глубину, сохранить водный баланс.

Стоит отметить, что по данным акимата, показатели содержания вредных веществ в водно-болотном объекте превышают нормы в несколько раз. Работы по рекультивации Малого Талдыколя позволят создать полноценную набережную с созданием акватория: в дальнейшем планируется построить мост, который соединит два берега.

Противников строительства такое положение дел не устраивает. Экоактивисты насчитали на озере более 30 фламинго, из которых 27 взрослых и 3 молодых. Это их очередной аргумент в пользу сохранения всей Талдыкольской системы озер, а не ее частей.

По данным биологов, Малый Талдыколь не только транзитная остановка розовых фламинго по пути на юг. Здесь также обитают два вида лебедей (лебедь-кликун и лебедь-шипун), не менее пяти видов уток, два вида чаек и два вида куликов, а кроме того и множество других не столь известных, но тоже красивых птиц.

Впрочем, появились и вовсе конспирологические версии. Так, одна из пользователей соц­сетей выдвинула теорию, будто несколько десятков фламинго где-то отловили, подрезали им крылья и специально привезли на Талдыколь противники строи­тельной компании – застройщика берегов озера. Впрочем, такая тео­рия не нашла массовой поддерж­ки. Где смогли бы похитители поймать красно­книжных птиц и каким образом привезли бы на Талдыколь? К тому же птицы летают свободно, и люди видят, что крылья у них не подрезаны.

Впрочем, старожилы вспоминают, что эти диковинные птицы прилетали на Талдыколь и много лет назад. Только вот они опасаются: не станет ли нынешний прилет последним? Ведь зеркало озера намечено сократить в 30 раз, и все оно будет окружено многоэтажками.

Министерство экологии Казахстана также высказалось о ситуа­ции вокруг Малого Талдыколя. В природоохранном ведомстве подчеркнули, что Талдыколь является водным объектом.

В ведомстве добавили, что перевод земель водного фонда в другие категории возможен в случаях естественного или искусственного исчезновения, а также уменьшения размеров водного объекта.

Надо исследовать, какая часть озера исчезла по естественным причинам, насколько уменьшился размер озера в результате застройки водосборной площади, сообщили в Минэкологии. В связи с этим нужно провести дополнительные исследования и с учетом их результатов принять окончательное решение.

Позиция Министерства экологии, геологии и природных ресурсов такова, что Малый Талдыколь нужно оставить как водный объект. При этом, принимая во внимание, что из-за городской застройки приток к озеру дож­девых и талых вод сократился, принять меры по его дополнительной подпитке и циркуляции.

Спасти Малый Талдыколь не раз призывали и сейчас столичные активисты. По словам наших неравнодушных граждан, группу озер осушают, а на их территориях возводят новые объекты, что угрожает богатой экосистеме.

– На Талдыколь отдельные особи фламинго могут залететь в период осенней миграции. Ближайшая колония фламинго гнездится в Коргалжынском государственном природном заповеднике, – поясняет Роман Ященко, директор Института зоологии МОН РК, председатель Казахстанского комитета МАБ ЮНЕСКО. – Я за то, чтобы Талдыколь остался таким, какой он есть, уголком живой природы в столице.

По его словам, к примеру, в Японии часто в центре городов на озерах живут редкие птицы.

– Работая в прошлом в Японии, мне часто доводилось бывать на озерах Киото, древней столицы этой страны. Эти озера были сохранены местными властями и всегда привлекали и привлекают жителей, которые могут соприкос­нуться с дикой природой. В Нур-Султане, чтобы птицы прилетали и чувствовали себя комфортно, нужно не только сохранить озеро, но и создать между ним и городской застройкой буферную зону, – говорит ученый.