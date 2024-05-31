Задушивший бывшую жену осужден в Актобе

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Вынесен приговор мужчине, убившему бывшую жену, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судом установлено, что в феврале в поселке Саркол Темирского района К., находясь в доме С., в  ходе ссоры начал душить ее руками, в результате механической асфиксии жертва умерла.

В суде прокурор просил назначить виновному 11  лет лишения свободы, потерпевшая просила строго наказать. Подсудимый вину признал полностью.

Суд при назначении наказания подсудимому принял во внимание наличие смягчающих обстоятельств по делу, его  признание вины и отсутствие судимости.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установлено.

Приговором суда К. назначено 11 лет  лишения свободы. С осужденного в пользу потерпевшей взысканы 20 млн морального вреда, 318 062 тенге материального ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.
 

#приговор #убийство #Актобе

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