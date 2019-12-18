Руки и ноги не были связаны – МИД РК о смерти дипломата в Египте

Общество
Жанат Тукпиев
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Информация о том, что тело казахстанского дипломата Еламана Жолдасова, погибшего в Египте, было связано, не соответствует действительности. Об этом на брифинге в Министерстве иностранных дел РК сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Распространенная 17 декабря в СМИ и соцсетях информация об обстоятельствах происшествия, в частности о том, что Жолдасов Еламан "был найден мертвым около своего подъезда, руки его были связаны сзади, а спина его вся была в грязи", не соответствует действительности. Когда его обнаружили, его шея была обвязана бельевой веревкой, перекинутой через перила лестницы. При первичном осмотре повреждений, синяков и ссадин на теле не было. Руки и ноги также связаны не были. Это подтверждается фото и видеоматериалами следствия", – сказал Смадияров.

Он сообщил, что жилой комплекс, где проживал дипломат, находится под круглосуточной охраной.

"Египетской стороной изъяты видео с камер видеонаблюдения, чужих людей там быть не могло. Он был одет в костюм и галстук. Одежда была опрятной и чистой. При себе было портмоне, мобильный телефон и личные документы. Это большая трагедия", – подчеркнул Смадияров.

Официальный представитель МИД РК сообщил, что 13 декабря 2019 года в 11:15 часов супруга второго секретаря посольства Казахстана в Египте Жолдасова Еламана обнаружила своего супруга без признаков жизни на лестничной площадке.

"Она первым делом сообщила об этом в посольство. Дипломаты прибыли в течение 5-7 минут, предприняли все меры, которые необходимы в подобных случаях. На место происшествия были вызваны наряд полиции, карета скорой помощи, следственная группа криминальной полиции Египта", – указал он.

По его словам, 15 декабря в Египет прибыли представители Министерства иностранных дел Казахстана для проведения собственного расследования.

"В настоящее время прокуратура Египта проводит расследование этого дела", – отметил Смадияров.

Он подчеркнул, что в рамках следствия проведена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой будут озвучены позже.

"МИД РК инициировал дополнительную судебно-медицинскую экспертизу после доставки тела на родину", – резюмировал официальный представитель ведомства.

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