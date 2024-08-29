Руководителя финпирамиды объявили в международный розыск

Криминал , Мошенничество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в международный розыск Батыршину Дану Анваровну, 1976 года рождения, сообщает Kazpravda.kz

Скрин с видео АФМ

Уроженка Ташкента подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «Thefiniko» с июля 2020 года по июль 2021 года.

«Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов США. Компания Thefiniko не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж», - говорится в сообщении.

Информацию о ее местонахождении просят сообщить по телефонам: +7-701-218-05-23 - по розыску лиц, +7-727-279-29-56 - дежурная часть.

Вознаграждение и анонимность гарантируются, добавили в АФМ.

#АФМ #розыск #финпирамида

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