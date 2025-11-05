Ряд двусторонних документов подписали Казахстан и Беларусь

99

Рассмотрены планы по увеличению двустороннего товарооборота, углублению сотрудничества в области инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, цифровой индустрии и ИИ, а также в сферах транспорта и логистики, здравоохранения, туризма и др.

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, находящийся с официальным визитом в РК, обсудили вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

«Благодаря политической воле и постоянным контактам между лидерами наших стран Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым и Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко отношения между нашими странами поступательно развиваются и носят стратегический характер с доверительным диалогом на всех уровнях. Правительство Казахстана готово приложить все усилия для того, чтобы наши торгово-экономические и другие отношения развивались интенсивно, на взаимовыгодной основе», — отметил Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

«Для нас Республика Казахстан является приоритетным партнером в торгово-экономических отношениях. И поэтому мы настроены всячески развивать эти связи. Уверен, что наша сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс процессу укрепления и расширения диалога Беларуси и Казахстана, наполнит его новым содержанием», — сказал Премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития промышленной кооперации и реализации совместных проектов. В цифровой сфере перспективным является обмен опытом по внедрению элементов ИИ. В сельском хозяйстве внимание акцентировано на проектах переработки и производстве продукции АПК. Упор сделан на сотрудничестве в агронауке для повышения эффективности отрасли. Казахстанские аграрии в текущем году собрали высокий урожай сельхозкультур, в том числе в результате применения агротехнологий.

Участники встречи отметили важность взаимодействия в сфере транспорта и логистики. Слаженные действия профильных ведомств обеспечивают бесперебойные железнодорожные и автомобильные перевозки между двумя государствами. Вместе с тем имеется потенциал в развитии транспортных коридоров для выхода на новые экспортные рынки. Кроме того, обсуждены вопросы межрегионального сотрудничества и взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере.

По итогам встречи в присутствии премьер-министров Казахстана и Беларуси подписан ряд двусторонних документов:

- Дорожная карта между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством промышленности Республики Беларусь по развитию сотрудничества в области промышленной кооперации на 2026 – 2028 годы;

- Дорожная карта между акиматом города Астаны и Минским городским исполнительным комитетом о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2026-2028 годы;

- Меморандум о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах между акиматом Алматинской области и Витебским областным исполнительным комитетом.

 

#сотрудничество #Бектенов #Беларусь

