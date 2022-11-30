Ряд требований озвучил премьер руководству "АрселорМиттал Темиртау"

Виджай Гоял заявил о готовности выполнить все озвученные требования.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом компании "ArcelorMittal" по СНГ Виджаем Гоялом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

В ходе встречи Алихан Смаилов потребовал обеспечить стабильность работы комбината, занятости работников и безопасности их труда.

Он подчеркнул, что нельзя снижать объемы производства и терять рынки сбыта казахстанской продукции.

В свою очередь Виджай Гоял заявил о готовности выполнить все озвученные требования.

Переговоры по дальнейшей деятельности предприятия будут продолжены в ближайшее время.