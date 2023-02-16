Ряд военных начальников отстранили от должностей из-за смерти солдата в Жамбылской области

Как отметили в Погранслужбе, после окончания следствия в отношении этих должностных лиц будут приниматься действия.

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По факту смерти военнослужащего срочной службы в пограничном отделении «Шолдала» в Жамбылской области провели внутреннее расследование и ряд лиц отстранили от должностей. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК – директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что следствие проводит военно-следственный департамент МВД.

"Вместе с тем мы провели свое расследование, приняли ряд дисциплинарных и других мер. Отведены от должностей начальник Департамента пограничной службы по Жамбылской области, начальник погрануправления той самой заставы, где произошло всё, и его заместитель по воспитательной работе. После окончания следствия в отношении этих должностных лиц будут приниматься действия», - сказал Ерлан Алдажуманов.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в смерти военнослужащего срочной службы в пограничном отделении «Шолдала» в Жамбылской области находится под стражей.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел РК, по факту смерти военнослужащего срочной службы департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК по Жамбылской области рядового Мираш Д.Б. зарегистрировано и расследуется уголовное дело по статье 451 части 2 Уголовного кодекса РК - превышение власти и служебных полномочий, повлекшие тяжкие последствия.

Напомним, активистка Бибигуль Рамазан на своей странице в Facebook сообщила, что 18-летний солдат-срочник скончался в Жамбылской области. По ее словам, он совершил суицид.