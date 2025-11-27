В ночном клубе продали спиртное гражданину, не достигшему 21 года

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Уральске с начала года за нарушение требований законодательства по реализации алкогольной продукции к административной ответственности привлечено 95 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру города

К примеру, Специализированным городским судом по административным правонарушениям за реализацию алкогольных напитков после 21:00 владелец бар-магазина G привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 200 Кодекса об административных правонарушениях с наложением административного штрафа и приостановлением действия лицензии на розничную реализацию алкогольной продукции сроком на 3 месяца.

Особое внимание уделяется деятельности увеселительных заведений. В частности, за реализацию алкогольной продукции лицам в возрасте до 21 года в текущем году судом приостановлена лицензия на реализацию алкогольной продукции двух увеселительных заведений.

Так, 29 октября 2025 года суд приостановил лицензию на 3 месяца индивидуального предпринимателя, реализовавшего алкогольную продукцию покупателю в возрасте до 21 года в ночном клубе The Bar.

«Прокуратура города предупреждает, что незаконная продажа алкогольной продукции создает угрозу общественной безопасности, способствует росту правонарушений и наносит вред здоровью граждан», – говорится в тексте обращения.

Работа по выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции будет продолжена, добавили в надзорном органе.