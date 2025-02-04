Комплекс по выращиванию баррамунди и форели построили в Конаеве

Строительство комплекса на участке площадью 35 гектаров началось в 2021 году

Фото: МСХ

Завершен первый этап строительства современного рыбопромышленного комплекса, который будет специализироваться на выращивании до 10 000 тонн форели и баррамунди в год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет рыбного хозяйства

Общая стоимость проекта компании «Оспанова Девелопмент» составляет 67,3 млрд тенге.

Строительство комплекса на участке площадью 35 гектаров началось в 2021 году. В октябре 2023 года было успешно проведено первое тестовое зарыбление, в ходе которого было выпущено 25 000 штук мальков форели и баррамунди.

«В 2024 году завершен первый этап строительства. Комплекс включает в себя технологический, административно-бытовой и инженерно-технические блоки. Имеются бассейны для размещения привозимой рыбы, фильтровальные установки, инкубационные резервуары, цеха по выращиванию живого корма, включая артемию и коловраток», – говорится в сообщении.

С поэтапным увеличением мощностей комплекс сможет производить до 10 000 тонн рыбы в год. Ожидается, что основными рынками сбыта продукции станут РК и страны СНГ.

Напомним, ранее на водоканале Баксай в Атырауской области провели мероприятия по спасению молоди рыбы.