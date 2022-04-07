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​​​​​​​Рывок вперед

Успешная реализация реформ, объявленных в Послании Президента народу, повысит устойчивость государства и будет способствовать дальнейшему прогрессивному развитию страны по всем направлениям. Зарубежные политики, дипломаты, эксперты высоко оценивают программу модернизации и обновления страны, предложенную Касым-Жомартом Токаевым.

Татьяна Валовая, генеральный директор Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве:

– Демократия – основная ценность Организации Объединенных Наций. Более 76 лет ООН работает со своими государствами-членами над продвижением надлежащего управления, обеспечением прозрачности и подотчетности государст­венных учреждений и совершенствованием избирательных систем.

В этом контексте реформы, намеченные Президентом Касым-Жомартом Токаевым, содержат ряд важных инициатив, направленных на укрепление демократии в стране, таких как концепция «слышащего государства» и принцип «Разные взгляды, но единая нация». Особо хотелось бы отметить решение правительства Казахстана полностью отменить смертную казнь и внести соответствующие изменения в Конституцию.

Хочу также поблагодарить Правительство Республики Казахстан за его многолетние международные усилия по широкому кругу глобальных проблем, включая борьбу с изменением климата, международную безопасность и нерас­пространение оружия массового уничтожения. Рассчитываю на наше дальнейшее сотрудничество в продвижении повестки дня ООН.

Душан Подгорски,
экс-посол Словакии в Казахстане (2005–2011 годы):

– Считаю себя верным другом Казах­стана, поэтому внимательно ознакомился с Посланием Президента Касым-Жомарта Токаева народу и хотел бы поделиться некоторыми мыслями по этому поводу.

Считаю важным, что предложенные Главой государства реформы направлены на развитие политических процессов в стране. Это в том числе отказ от суперпрезидентской формы правления, совершенствование системы сдержек и противовесов Президента и Парламента, снижение регистрационного порога для партий и другие.

Инициативы по развитию культуры многопартийности, расширению диалога с гражданским обществом критически важны. Государство должно пользоваться доверием и поддержкой своего населения, чтобы общество и власть могли открыто, в рамках прямого диалога решать вопросы электората.

Уверен, что практическая реализация политических инициатив Президента Касым-Жомарта Токаева, его курса на «слышащее государство» будет также способствовать улучшению социально-экономической ситуации и обеспечению макроэкономической стабильности вашей страны.

Как экс-посол Словакии в Казахстане всей душой болею за новый Казахстан и желаю благополучия и процветания народу республики!

Ким Дэ Сик,
генеральный директор департамента международных отношений Ассоциации губернаторов Республики Корея:

– Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о масштабных реформах. Как настоящий друг Казахстана я приветствую все эти меры и надеюсь, что они будут реализованы эффективно и что респуб­лика достигнет такого же социального развития, как и наша страна.

Мы увидели, что реформы имеют широкий масштаб и охватывают весь периметр государственного управления. Очень сложно разработать подобную программу, однако еще труднее происходит процесс понимания нововведений. Поскольку правительство имеет обязательства перед народом и перед историей, оно должно сделать все возможное для того, чтобы преодолеть укоренившуюся в обществе психологию сопротивления, а что касается народа, то ему необходимы понимание, поддержка и терпение.

Оглядываясь назад на современную историю Республики Корея, которая сегодня достигла высокого уровня экономического развития и демократии, я хотел бы подчеркнуть важность выполнения обещаний правительством, а также понимания и участия народа.

Надеюсь, что правительство и народ не проявят нетерпения во время кризис­ных ситуаций, которые будут возникать в процессе реализации плана реформ, а наоборот, примут все необходимые меры с расчетом на долгосрочную перспективу. Только тогда будет сохранена движущая сила реформ, а потери сократятся.

Считаю, что казахстанский народ и правительство сейчас переживают боль роста. Это цена, которую нужно заплатить за развитие, за процесс, который вы должны осуществить.

Республика Корея также пережила эту боль роста. Но в конце концов она пре­одолела все это и достигла сегодняшнего прогресса. Я верю, что это также случится с Казахстаном.

Точно так же, как Казахстан преодолел широкое распространение коронавируса и сейчас находится в гораздо лучшем положении, я верю, что он успешно преодолеет и нынешние политические и социальные трудности.

...После обретения независимости Казахстан стал крупнейшей развивающейся страной Центральной Азии. Это значит, что правительство и народ республики обладают большой силой и мудростью.

Я уверен, что Казахстан добьется успеха в использовании движущей силы реформ и развития в качестве возможности для второго рывка вперед. Вперед, Казахстан!

Арман Гукасян,
эксперт клуба «Глас народа» (Армения):

– Послание Президента Касым-Жомарта Токаева включает в себя целую программу политических реформ и ряд социально-экономических мер, реализация которых намечена на ближайшее время.

Послание Президента – тот ориентир, которым должны руководствоваться представители госаппарата и политические элиты в ближайшее время. Глава государства наметил целый комплекс демократических реформ, в частности, начав процесс укрепления позиций Парламента республики.

Очевидно, что Президент Касым-Жомарт Токаев сосредоточил все свои усилия на том, чтобы в стране была сохранена стабильность, в частности после январских трагических событий, и Послание полнос­тью укладывается в данную логику развития Казахстана. Реформы, озвученные в Послании, подразумевают укрепление демократических прав людей и социального положения граждан. Они направлены против интересов элитарных групп, монополистов и рассчитаны на проведение дальнейшей активной антикоррупционной политики.

Президент дает четко понять, что его деятельность будет направлена на благо народа и всех слоев населения. В своем Послании Глава государства четко отметил: сейчас все внимание должно быть сконцентрировано на том, чтобы основные причины январских событий были устранены. Системные реформы необходимо провести в правоохранительных органах страны.

Предложенные реформы должны принести положительные результаты, так как они учитывают интересы народа, простых граждан, которые хотят видеть реальные и ощутимые перемены в стране.

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