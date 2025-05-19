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Ввиду успешного завершения программы субсидирования авиамаршрутов и выхода загрузки субсидируемого рейса Алматы – Петропавловск на безубыточный уровень, данный маршрут с 1 июля 2025 года переведен на коммерческую основу.



До указанной даты стоимость билета в одну сторону составляла 30 000 тенге. С переходом на коммерческую модель цена перелета стартует от 15 270 тенге — в зависимости от тарифа и времени покупки билета.

В КГА отметили, что количество частот сохранено — рейсы выполняются пять раз в неделю авиакомпанией SCAT, продолжительность полета составляет два часа.

Пассажирам рекомендуют заранее бронировать билеты для получения наиболее выгодных условий перелёта.